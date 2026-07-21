Bajden izgubio na sudu, moguće objavljivanje snimaka koje je htio da spriječi

Savezni apelacioni sud odbacio je zahtjev Džoa Bajdena da spriječi objavljivanje audio-snimaka i transkripata razgovora koje je vodio sa piscem angažovanim na njegovim memoarima prije nego što je izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Podijeljeno tročlano sudsko vijeće Apelacionog suda SAD za Okrug Kolumbija odložilo je primjenu svoje odluke do 3. avgusta, kako bi Bajden dobio dodatno vrijeme da razmotri novu žalbu.

Sudije su kasno u ponedjeljak donijele odluku sa dva glasa prema jednom, ocijenivši da postoji "značajan" interes javnosti za objavljivanje materijala koji Bajden želi da zadrži u tajnosti. Većina je navela da bi uklanjanje osjetljivih dijelova iz snimaka pomoglo u zaštiti njegove privatnosti.

"Zaključujemo da preostalo zadiranje u privatnost, do kojeg bi moglo da dođe objavljivanjem materijala iz kojih su sada uklonjeni osjetljivi dijelovi, vjerovatno ne nadmašuje interes javnosti da taj materijal bude dostupan", navodi se u odluci.

Sudija koju je nominovao Bajden glasala protiv odluke

Sudija Florens Pan, koju je nominovao upravo Bajden, napisala je izdvojeno mišljenje. Ona je ocijenila da je bivši predsjednik pokazao da ima "značajan interes za zaštitu privatnosti" i da materijal zato ne bi trebalo objaviti.

"Sporni razgovori vođeni su u Bajdenovom domu, a njihove snimke pribavila je vlada tokom krivične istrage koja nije dovela do podizanja optužnice", napisala je Pan.

O žalbi su odlučivali i predsjednik Apelacionog suda za Okrug Kolumbija Šri Srinivasan i sudija Gregori Katsas.

Srinivasana je nominovao demokratski predsjednik Barak Obama, koji je Bajdena izabrao za svog potpredsjednika. Katsasa je nominovao republikanac Donald Tramp, koji je 2020. izgubio predsjedničke izbore od Bajdena, ali se 2024. vratio u Bijelu kuću.

Razgovori vođeni u Bajdenovom domu

Mark Zvonicer koji je sa Bajdenom radio na dvije knjige memoara, razgovarao je sa njim u njegovom domu tokom 2016. i 2017. godine. Bajdenovi advokati tvrde da su ti razgovori bili iskreni i lični i da je bilo predviđeno da ostanu privatni.

Snimke je pribavio specijalni tužilac Robert Hur, koji je istraživao Bajdenovo postupanje sa povjerljivim dokumentima iz vremena kada je bio senator iz Delavera i potpredsjednik u administraciji Baraka Obame.

Republikanci u Kongresu zatražili su taj materijal nakon što je Hur odlučio da ne podigne optužnicu protiv tadašnjeg predsjednika.

Bajden tužio Ministarstvo pravde

Bajden je pokrenuo sudski postupak i zatražio zabranu kojom bi Ministarstvo pravde pod Trampovom administracijom bilo spriječeno da snimke dostavi Kongresu i konzervativnoj Fondaciji "Heritidž".

Ministarstvo je prethodno tvrdilo da su snimci izuzeti od obaveze objavljivanja prema zakonu o dostupnosti javnih dokumenata.

Bajden se žalio nakon što je sudija Okružnog suda SAD Dabni Fridrih, koju je nominovao Tramp, u junu presudila da interes javnosti za objavljivanje materijala ima veću težinu od Bajdenovog prava na privatnost.

Sudija Pan je navela da je većina odbijanjem Bajdenovog zahtjeva za privremenu zabranu do okončanja žalbenog postupka praktično omogućila da materijal odmah bude objavljen.

"Time će ovaj slučaj, naravno, izgubiti svoj predmet", napisala je ona, prenosi Mondo.