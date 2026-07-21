Beba u Njemačkoj umrla od gladi, roditelji doživotno osuđeni!

Pokrajinski sud u gradu Iceh u njemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn osudio je na doživotnu kaznu zatvora roditelje koji su svoju četvoromjesečnu bebu ostavili da umre od gladi u Brunsbitelu, ocijenivši da je riječ o ubistvu uz teško zlostavljanje osobe koja je bila pod njihovom zaštitom.

Predsjedavajući sudija Johan Lohman rekao je prilikom izricanja presude da slučaj "ostavlja čovjeka bez riječi", prenio je Špigel.

Sudsko vijeće utvrdilo je da je dokazano da su optuženi, koji su u vrijeme zločina imali po 24 godine, u septembru 2025. godine u svom stanu toliko zanemarili bebu da je ona preminula 26. septembra.

Obdukcijom je tada utvrđeno da je dijete umrlo od posljedica izgladnjivanja.

Roditelji priznali da su odlagali odlazak ljekaru

Tužilaštvo je tražilo osuđujuću presudu za ubistvo, ocijenivši da je ispunjen element okrutnosti kao otežavajuća okolnost.

Prema navodima tužilaštva, roditelji nisu obezbijedili dovoljno hrane i tečnosti za djevojčicu rođenu u maju 2025. godine i svjesno su prihvatili mogućnost da dijete neće preživjeti.

Tokom suđenja roditelji su govorili o teškoćama sa kojima su se suočavali u brizi o bebi.

Oni imaju i blizance koji su u vrijeme smrti djeteta imali tri godine.

"Stalno sam imao osjećaj da ne uspijevam da budem pravičan prema djeci", rekao je otac, dodajući da se ne sjeća čitavog mjeseca u kojem je dijete preminulo, sve do samog dana smrti.

Majka je pred sudom rekla da su roditelji oko dvije nedjelje prije smrti primijetili da beba gubi na težini, navodeći da su tada odlučili da je češće doje i dodatno hrane.

Prema njenim riječima, iako dijete nije prihvatalo flašicu, roditelji su odložili odlazak kod pedijatra, pravdajući to time da su i njihovi blizanci ranije imali oscilacije u težini.

Majka je takođe rekla da se njena preopterećenost obavezama ogledala i u propuštanju zakazanih pregleda kod ljekara.