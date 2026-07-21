Indija: Broj žrtava eksplozije gasa povećan na 12

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava eksplozija gasa u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopštili su zvaničnici.
Spasilački timovi sa opremom za kiseonik užurbano tragaju za preživjelima pošto su otkriveni toksični nivoi gasa na mjestu katastrofe u selu Samardung, blizu kineske granice.
Eksplozija se dogodila dok je u tunelu bio 21 radnik. Oni su radili na projektu hidroelektrane "Testa" od 500 megavata.
Dvojica radnika su uspjela da se izvuku.
Šest zvaničnika indijske elektroprivrede kasnije su ušli u tunel da pomognu u spasavanju, ali su i sami ostali u zamci.
"Vjeruje se da je eksploziju izazvalo nakupljanje metana", rekao je državni ministar Prem Sing Tamang, koji je posjetio mjesto nesreće, prenosi Srna.
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