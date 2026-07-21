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Indija: Broj žrtava eksplozije gasa povećan na 12

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ATV redakcija
21.07.2026 18:43

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На овој фотографији коју је објавио Одјељење за информације и односе са јавношћу Владе Сикима, припадници Националних снага за реаговање у случају катастрофа припремају се за спасилачку операцију на мјесту тунела у изградњи у оквиру хидроенергетског пројекта у селу Самарданг, око 40 километара (25 миља) од Гангтока у Индији, касно у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Government of Sikkim via AP

Broj žrtava eksplozija gasa u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopštili su zvaničnici.

Spasilački timovi sa opremom za kiseonik užurbano tragaju za preživjelima pošto su otkriveni toksični nivoi gasa na mjestu katastrofe u selu Samardung, blizu kineske granice.

Eksplozija se dogodila dok je u tunelu bio 21 radnik. Oni su radili na projektu hidroelektrane "Testa" od 500 megavata.

Dvojica radnika su uspjela da se izvuku.

Šest zvaničnika indijske elektroprivrede kasnije su ušli u tunel da pomognu u spasavanju, ali su i sami ostali u zamci.

"Vjeruje se da je eksploziju izazvalo nakupljanje metana", rekao je državni ministar Prem Sing Tamang, koji je posjetio mjesto nesreće, prenosi Srna.

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eksplozija gasa

Indija

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kiseonik

žrtve

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