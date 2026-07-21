Požar na objektu za skladištenje drveta, velika materijalna šteta

U požaru na objektu za skladištenje drveta i proizvodnju peleta u Modriči pričinjena je velika materijalna šteta, a nije bilo povrijeđenih, rekao je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča Saša Stevanović.

U Hitnoj pomoći u Modriči Srni je potvrđeno da niko nije povrijeđen, a Stevanović je istakao da je požar lokalizovan i da je pod kontrolom.

"Očekujemo da ga u noćnim satima u potpunosti ugasimo", dodao je Stevanović.

On je naveo da su, osim vatrogasaca iz Modriče, u gašenju požara učestvovale i vatrogasne jedinice iz Šamca, Odžaka i Vukosavlja, kao i Privredna vatrogasna jedinica iz Rafinerije ulja Modriča.

Stevanović je rekao da još nema pouzdanih informacija o uzroku požara.

"Očekujemo da će, po dolasku protivpožarnog inspektora iz Policijske uprave Doboj, sutra u jutarnjim satima biti poznato šta je uzrok ili bar ćemo znati više", dodao je Stevanović.

Govoreći o požaru koji je izbio između Modriče i Doboja, gdje je gorjela jedna kuća, Stevanović je rekao da su na terenu ekipa iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča sa jednim vozilom, ekipa sa jednim vozilom iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukosavlje i vatrogasna ekipa sa jednim vatrogasnim vozilom iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.