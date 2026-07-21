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Minić: Institucije će biti uz svoje poljoprivrednike u Hercegovini

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 21:48

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije Republike Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku.

Minić je naveo da je snažno nevrijeme praćeno gradom, koje je danas zahvatilo Hercegovinu, ostavilo posljedice na pojedinim područjima.

On je dodao da su nadležne službe odmah reagovale, ali da je olujni sistem bio izuzetno snažan i kretao se velikom brzinom.

"Zbog toga je neophodno da nakon obilaska terena i procjene na licu mjesta utvrdimo stvarne razmjere štete i preduzmemo odgovarajuće mjere", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je najavio da će resorni ministar /ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić/ sutra obići pogođena područja Hercegovine, razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama.

"Institucije Republike Srpske biće uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku", istakao je Minić.

Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Nevesinja i Berkovića.

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Tagovi :

Savo Minić

Nevesinje

Berkovići

Hercegovina

podrška

Predsjednik Vlade

Poljoprivrednici

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