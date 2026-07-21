Poslanici PDP-a predali prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu

Žene ostaju bez posla zbog trudnoće, ugovori im se ne produžavaju, mnoge odlažu trudnoću i proživljavaju stres kaže narodni poslanik Tanja Vukomanović. Zato u PDP-u, kako kaže, izmjene Zakona o radu.

„Ukoliko se desi da žena radi kod poslodavca nekoliko mjeseci i ostane trudna iako postoji potreba za tim radnim mjestom i za njom na poslu ona često ostane bez posla i ugovor joj više nikada ne bude produžen“, rekla je Tanja Vukomanović, poslanik PDP-a u NSRS.

Takve tvrdnje demantuje Srđan Mazalica. Kako kaže apsurdne su jer je Vlada Republike Srpske na sebe preuzela sve troškove i odobrila sredstva za trudnice i porodilje, time poslodavci nemaju nikakav motiv da otpuste trudnu radnicu jer svakako troškove za nju oni ne pokrivaju.

„To prije nije bio slučaj sa porodiljskim, trudničko se uopšte nije pokrivalo i pošto smo mi to obezbijedili logično je da poslodavac ne trpi nikakvu štetu zbog toga što je neka trudnica ili porodilja što je na bolovanju“, rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba SNSD-a u NSRS.

Požurili su poslanici PDP-a da kritikuju postojeće zakone bez i da ih prethodno pročitaju. Poletio je i Bojan Kresojević još jednom da govori o temama koje ni ne poznaje.

"Istekne im ugovor na određeno radno vrijeme, recimo ostala su im dva mjeseca do kraja ugovora i nakon toga one ne mogu niti da ostvare pravo na materinski dodatak jer uslov za materinsnki dodatak je da budu 6 mjeseci nezaposlene. A one su recimo dva mjeseca su nezaposlene nakon ugovora na određeno radno vrijeme“, rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u NSRS.

Tvrdnja Kresojevića nije tačna poručuju iz Fonda dječije zaštite. Sve demantuju.

"Pravo na materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i koja je nezaposlena na dan rođenja djeteta i do isteka roka za podnošenje zahtjeva (90 dana od dana rođenja djeteta)", navode iz Fonda dječije zaštite.

Ne poznaje Kresojević ni trenutne zakone, ali rado bi da ih mijenja i predlaže neke nove. Današnjom konferencijom skreće pažnju i pokušava popraviti dojam koji je ostavio na ljude nakon napada u Dragočaju ističe Mazalica i dodaje da nema smisla da zakon može biti upućen u proceduru.

"Poznato je da neće biti redovnih sjednica skupštine do kraja ovog saziva", rekao je Mazalica.

Dokaz da Vlada brine o trudnicama i porodiljama, dodaje Mazalica, je i ranija odluka Vlade Republike Srpske da materinski dodatak poveća sa 406 na 746 KM i primjenjuje se od jula ove godine. To je, tvrdi, pokazatelj da Vlada nastavlja da brine o socijalnoj politici i potrebama građana.