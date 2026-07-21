Pas spasio dječaka od napada medvjeda

Dječaka kog je napao divlji crni medvjed u dvorištu kuće u američkoj saveznoj državi Konektikat, spasao je porodični pas Bela, pokazuju snimci nadzorne kamere.

Incident se dogodio nedavno, kada je medvjed iznenada potrčao prema dečaku Koltonu Tacari koji se nalazio u dvorištu, prenose mediji.

Na snimku se vidi kako se dječak ukočio dok mu se životinja približavala, ali je u posljednjem trenutku između njih utrčala Bela, mješanac haskija, koja je zalajala, nasrnula na medvjeda i ugrizla ga za rep.

Otac dječaka, Džefri Tacara, rekao je da je iz kuće prvo čuo neuobičajeno agresivno lajanje psa.

"To nije bilo njeno uobičajeno lajanje. Odmah sam znao da nešto nije u redu", rekao je on.

Prema njegovim riječima, Bela je ugrizla medvjeda za zadnji dio tijela, nakon čega je životinja udarila u čamac parkiran u dvorištu, a zatim pobjegla u obližnju šumu.

What a good boy! A family's husky in Connecticut stepped in to save a child after a bear charged across their lawn.



The owner said he would reward the protective dog with a T-bone steak. https://t.co/0xm9lkLnqw pic.twitter.com/ut0ay7ExFb — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Bela je zatim dobila priznanje od lokalnih zvaničnika, koji su je pohvalili zbog "nevjerovatne hrabrosti" u okršaju sa crnim medvjedom.

Senator savezne države Konektikat Stiven Harding ocijenio je da Belin postupak pokazuje "izuzetnu povezanost porodica i njihovih kućnih ljubimaca" i čestitao joj na zasluženom priznanju.

(sputnik srbija)