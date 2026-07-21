Logo

Pas spasio dječaka od napada medvjeda

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 22:31

Komentari:

0
Пас спасио дјечака од напада медвједа
Foto: Društvena mreža X/ABC News

Dječaka kog je napao divlji crni medvjed u dvorištu kuće u američkoj saveznoj državi Konektikat, spasao je porodični pas Bela, pokazuju snimci nadzorne kamere.

Incident se dogodio nedavno, kada je medvjed iznenada potrčao prema dečaku Koltonu Tacari koji se nalazio u dvorištu, prenose mediji.

Na snimku se vidi kako se dječak ukočio dok mu se životinja približavala, ali je u posljednjem trenutku između njih utrčala Bela, mješanac haskija, koja je zalajala, nasrnula na medvjeda i ugrizla ga za rep.

Otac dječaka, Džefri Tacara, rekao je da je iz kuće prvo čuo neuobičajeno agresivno lajanje psa.

"To nije bilo njeno uobičajeno lajanje. Odmah sam znao da nešto nije u redu", rekao je on.

Prema njegovim riječima, Bela je ugrizla medvjeda za zadnji dio tijela, nakon čega je životinja udarila u čamac parkiran u dvorištu, a zatim pobjegla u obližnju šumu.

Bela je zatim dobila priznanje od lokalnih zvaničnika, koji su je pohvalili zbog "nevjerovatne hrabrosti" u okršaju sa crnim medvjedom.

Senator savezne države Konektikat Stiven Harding ocijenio je da Belin postupak pokazuje "izuzetnu povezanost porodica i njihovih kućnih ljubimaca" i čestitao joj na zasluženom priznanju.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Medvjed

napad medvjeda

pas

Komentari (0)

Pročitajte više

Медвјед

Svijet

Medvjed provaljuje u kuće i prazni frižidere: Najviše jede slatkiše

6 d

0
медвједи животиње грабежљивац

Gradovi i opštine

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

1 sedm

0
Медвјед Аљаска

Svijet

Neviđen slučaj krađe u vojnoj bazi, kamera sve zabilježila

1 sedm

0
Зоран пошао да обиђе малињак, а тамо огромна звијер: Призор га шокирао

Srbija

Zoran pošao da obiđe malinjak, a tamo ogromna zvijer: Prizor ga šokirao

1 sedm

0

Više iz rubrike

Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

Svijet

Otkriveno jedno od najvećih nalazišta litijuma: Dovoljno za više od 300 godina izvoza

1 h

0
Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.

Svijet

Pakao stiže iz Sahare: Evropu čeka toplotni udar kakav se ne pamti

2 h

0
Јужни Тирол планина

Svijet

Njemica pala u provaliju dubine 200 metara

2 h

0
Беба је мало дијете које је тек рођено или је у првим мјесецима живота

Svijet

Tinejdžerka (17) koja je jedva čekala da postane mama, preminula dan poslije proslave otkrivanja pola bebe

2 h

0

  • Najnovije

22

58

Zahvat od 6 sati završili za 30 minuta: Humanoidni roboti prvi put uspješno operisali životinju

22

52

Ispovijest Srbina koji je skoro ispao kroz prozor aviona: Ovo je noćna mora

22

49

Ljudski mozak može da skladišti nevjerovatnu količinu informacija: Kao 20.000 pametnih telefona

22

48

Novi detalji iz optužnice protiv braće Tejt: Davili žrtve do besvijesti, silovali i tukli kaišem

22

40

Od Lenčeta do svjetske slave: Životna priča Olivere Katarine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima