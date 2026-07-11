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Neviđen slučaj krađe u vojnoj bazi, kamera sve zabilježila

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 10:28

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Медвјед Аљаска
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Kamer u vojnoj bazi na Aljasci zabilježila je simpatičan slučaj krađe. Naime, medvjed je ušao u prodavnicu pri bazi, uzeo breskvu i mirno napustio objekat.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Krađa

Aljaska

Kamera

Vojna baza

Medvjed

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