Neviđen slučaj krađe u vojnoj bazi, kamera sve zabilježila

Autor:ATV redakcija
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Kamer u vojnoj bazi na Aljasci zabilježila je simpatičan slučaj krađe. Naime, medvjed je ušao u prodavnicu pri bazi, uzeo breskvu i mirno napustio objekat.
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