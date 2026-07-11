Neviđen slučaj krađe u vojnoj bazi, kamera sve zabilježila

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Kamer u vojnoj bazi na Aljasci zabilježila je simpatičan slučaj krađe. Naime, medvjed je ušao u prodavnicu pri bazi, uzeo breskvu i mirno napustio objekat.

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