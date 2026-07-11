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Misteriozna smrt na graničnom prelazu - prešao u Tursku, pa se vratio u Bugarsku

11.07.2026 08:34

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Мистериозна смрт на граничном прелазу - прешао у Турску, па се вратио у Бугарску
Foto: Društvene mreže

Smrt mladog kamiondžije iz Novog Pazara potresla je čitav region. Nadležni bugarski organi istražuju okolnosti tragedije, dok porodica i prijatelji čekaju odgovore o tome šta se dogodilo kod graničnog prelaza Kapitan Andrejevo.

Tijelo B.L. (24) pronađeno je u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Nadležni bugarski organi vode istragu, a uzrok i okolnosti njegove smrti za sada nisu zvanično saopšteni.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija portala Sandžak danas, B. L. je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pješice prešao u Bugarsku. Iz za sada neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo tijelo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.

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Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mjesta gdje je pronađeno tijelo nalazi se i kazino, ali za sada nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa slučajem.

Posebnu nedoumicu izaziva činjenica da još nije poznato zbog čega je mladić napustio kamion i prešao na bugarsku stranu granice. Upravo na to pitanje porodica, prijatelji i javnost očekuju odgovor nakon završetka istrage.

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Nezvanične informacije koje kruže u javnosti govore o sumnji da je B.L. usmrćen nasilnim putem, ali te tvrdnje za sada nisu potvrđene od strane nadležnih institucija. Zbog toga se konačni zaključci očekuju nakon obdukcije i rezultata istrage koju vode bugarski istražni organi.

Smrt mladog Novopazarca izazvala je veliku tugu među njegovim sugrađanima. Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i oproštaja, dok mnogi izražavaju nadu da će istraga rasvijetliti sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Sandžak danas)

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Kamiondžija iz Srbije

Novi Pazar

pogibija

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