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Dodik: Puna podrška Stevandiću da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 08:20

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5
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Nenad Stevandić vodi Narodnu skupštinu Republike Srpske u skladu sa Poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Srpske, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Skupština je mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave. Napadi na Stevandića predstavljaju pokušaj urušavanja jedne od najvažnijih institucija", naglasio je Dodik.

On je naveo na Iksu da Stevandić ima punu podršku SNSD-a da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine Republike Srpske, te izrazio uvjerenje da će tu podršku dobiti od svih poslanika kojima je stalo do digniteta ove institucije.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

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