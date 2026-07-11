Dodik: Puna podrška Stevandiću da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine

Nenad Stevandić vodi Narodnu skupštinu Republike Srpske u skladu sa Poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Srpske, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Skupština je mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave. Napadi na Stevandića predstavljaju pokušaj urušavanja jedne od najvažnijih institucija", naglasio je Dodik.

Nenad Stevandić vodi Narodnu skupštinu u skladu s poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Republike Srpske.

Skupština je mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave.



Napadi na Stevandića predstavljaju pokušaj… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 11, 2026

On je naveo na Iksu da Stevandić ima punu podršku SNSD-a da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine Republike Srpske, te izrazio uvjerenje da će tu podršku dobiti od svih poslanika kojima je stalo do digniteta ove institucije.