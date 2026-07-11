U Njujorku započela svjetska kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Po prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja međunarodnoj javnosti kampanju „Learn About Serbian Suffering – Upoznajte srpsko stradanje“, u okviru koje se 10. i 11. jula održava pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vjekovnom stradanju srpskog naroda.

Pokretna izložba 10. i 11. jula saobraća ulicama Menhetna, jednog od najprepoznatljivijih i najprometnijih urbanih centara svijeta, čija dnevna populacija, zajedno sa stanovnicima, zaposlenima, turistima i posjetiocima, dostiže gotovo četiri miliona ljudi. Sadržaji kampanje prikazuju se na najpoznatijim lokacijama Njujorka, uključujući prostor ispred sjedišta Ujedinjenih nacija, kao i brojne druge lokacije koje predstavljaju simbole globalne diplomatije, medija i savremenog urbanog života.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Na digitalnim ekranima prikazuju se dokumentarna građa, arhivske fotografije i istorijske činjenice, praćeni QR kodom koji posjetioce vodi na zvaničnu internet stranicu Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno pripremljenu za međunarodnu publiku.

Svijet poznaje Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića, Novaka Đokovića i Nikolu Jokića. Ali, da li dovoljno poznaje stradanje naroda kojem pripadaju?

Posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa činjenicama o Genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945), stradanju više od milion Srba tokom Drugog svjetskog rata, sistemu koncentracionih logora, uključujući i činjenicu da je Nezavisna Država Hrvatska bila jedina država u okupiranoj Evropi koja je osnovala specijalizovane koncentracione logore za djecu.

Predstavljaju se i dokumentovane činjenice o stradanju više od 30.000 Srba tokom rata u Bosni i Hercegovini, stradanju Srba u Srednjem Podrinju i Birču, progonu više od 250.000 Srba iz Hrvatske, stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, logorima, masovnim grobnicama, nestalim licima, učešću stranih mudžahedina u ratu u Bosni i Hercegovini, kao i NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.

Poseban segment kampanje posvećen je stradanju srpske djece, sa ciljem da se kroz sudbine najmlađih pokaže ljudska dimenzija tragedija koje su obilježile srpski narod.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak Memorijalnog centra Republike Srpske od njegovog osnivanja.

„Svijet poznaje velika imena srpskog naroda i njihov doprinos nauci, kulturi i sportu. Naš cilj je da međunarodnoj javnosti predstavimo i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat , stradanje srpskog naroda.

Došli smo da dokumentovanim činjenicama, istorijskim izvorima i svjedočanstvima damo glas srpskim žrtvama. Vjerujemo da svaka žrtva, bez obzira na nacionalnost, zaslužuje istinu, dostojanstvo i pamćenje.

Misija Memorijalnog centra Republike Srpske posvećena je tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju istorijskog pamćenja. Zato pokrećemo svjetsku kampanju „Learn About Serbian Suffering“ sa namjerom da dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda postanu dostupne međunarodnoj javnosti. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta nastavićemo da razvijamo ovu inicijativu i predstavljamo je u drugim svjetskim centrima“, poručio je Bojić.

Bojić se ujedno zahvalio Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnicima srpske dijaspore, kao i gospodinu Aleksandru Saši Jovičiću, koji su pružili značajnu podršku realizaciji ove međunarodne kampanje.

Kampanja označava i prvo predstavljanje digitalne baze svjedočanstava i arhivske građe Memorijalnog centra Republike Srpske međunarodnoj javnosti. Nakon promocije u maju ove godine, baza se po prvi put predstavlja svijetu kao jedinstven izvor dokumentovanih činjenica i autentičnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.

Kampanja je simbolično pokrenuta u julu, mjesecu sjećanja na stradanje Srba u Srednjem Podrinju i Birču, kao znak poštovanja prema hiljadama srpskih žrtava rata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

(Memorijalni centar)