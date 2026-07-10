Nove cijene goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj

Narednih dana možemo očekivati nove cijene na bezninskim pumpama, uvećane za oko 10 feninga – poručuju domaći naftaši. Na pojedinim benzinskim pumpama u BiH cijene su već povećane u rasponu od tri do deset feninga, sve to nakon novog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.

"Sredimo, tačnije 24.06. do danas imali smo konstantan rast berzanski kotacija, kada pričamo o rastu, pričamo o dizelu, koji je gotovo 80% potrošnje, od jedanaest objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast, tako da već je sad realno očekivati da u narednim danima imamo rast, tako da već je sad realno očekivati da u narednim danima, u idućoj sedmici možemo imati rast od nekih 10 feninga", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Različite cijene od grada do grada, iz Grupacije objašnjavaju lokalnom konkurencijom.

"Lokalna konkurencija, gdje imamo netrpeljivost između distributera, jedan drugome ne dozvoljavaju da jedan proda koju litru više, gdje imamo to takmičenje između njih, ali sve to što se dešava, dešava se unutar 25 feninga odobrenih", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Uredbom o ograničenoj marži Vlade Republike Srpske tačno je određen način na koji se mogu formirati cijene na benzinskim pumpama. Nadležni ističu da za sada nema naznaka nestašici ili većih poremećaja u snabdijevanju. Kretanja na svjetskom pažljivo prate, a cilj je očuvati stabilnost cijena za građane i privredu.

"Mi nemamo svoje izvore, nemamo svoju rafineriju, mislim imamo, ali u ovom trenutku rafinerija ne radi preradu sirove nafte, nafta dolazi iz uvoza, jako je dobro razvijena mreža velikih uvoznika i benzinskih pumpi, tako da građani u Republici Srpskoj nisu osjetili nikakvu krizu, iako je bilo nekakve krize na naftnom tržištu", rekao je Zoran Savić, pomoćnik ministra energetike i rudarstva u resoru za energente.

Poskupljenje goriva često bude okidač za novi talas rasta cijena. Brine to potrošače. Iz Udruženja "Reakcija" podsjećaju i na nelogične poteze trgovaca.

"Ne može čovjek da se ne zapita kako su tako male rezerve goriva kada treba da poskupi gorivo, a kada treba da pojeftini odjednom su ogromne rezerve goriva, tako da zaista to je višegodišnja praksa ne samo naših trgovaca, već i generalno da se svako poskupljenje goriva iskoristi za poskupljenje cijena, a naravno, kada dođe do pojeftinjenja goriva cijena, prije svega osnovnih životnih namirnica ne prati pad cijena goriva u Republici Srpskoj", rekao je Dragan Jošić, Udruženje potrošača „Reakcija“.

I dalje se nastavlja saga oscilacije cijena na benzinskim pumpama. Svako novo pomjeranje na svjestkom tržištu nafte najbrže se odrazi na vozače i njihove džepove.