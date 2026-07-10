Karan: Kozara - žrtva i sloboda su vrijednosti koje nikada nećemo obezvrijediti

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom - životima nevinih ljudi.

"Sa dubokim pijetetom poklanjamo se pred žrtvama palim tokom legendarne Bitke na Kozari 1942. godine i pred stradanjem koje je zadesilo srpski narod na ovom tlu", rekao je Karan za Srnu povodom obilježavanja istorijskog događaja "Bitka na Kozari".

On je naglasio da istina, koju niko ne smije prešutjeti niti umanjiti, jeste da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje, samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere.

"Ne postoji potkozarsko selo koje je bilo pošteđeno ustaškog zločina, niti porodice koja nije stradala i tugovala. Zato je naša obaveza da čuvamo istinu, da se odupremo svakom pokušaju prekrajanja istorije i da odlučno odbacimo svaki pokušaj njene relativizacije. Sjećanje na stradanje ne smije izblijedjeti, ono nas obavezuje da njegujemo kulturu pamćenja i da tu istinu prenesemo onima koji dolaze poslije nas", istakao je predsjednik Srpske.

Stanovništvo Kozare, ukazao je on, ponijelo je na svojim plećima ogroman teret rata i pokazalo, na najteži mogući način, kako se sloboda stiče i brani.

"Republika Srpska ponosno baštini vrijednosti koje je Kozara dala, kao i sva druga mjesta našeg stradanja i otpora, a kojih je ogroman broj. Zahvalnost borcima Narodnooslobodilačke borbe, civilnim žrtvama i svima koji su stradali, mora biti trajna i neupitna.

Čuvajući sjećanje na Kozaru, odajemo poštovanje svima koji su dali živote za slobodu i šaljemo jasnu, nedvosmislenu poruku: hrabrost, žrtva, istina, sloboda i sjećanje jesu i ostaju vrijednosti koje nećemo dozvoliti da bilo ko izbriše ili obezvrijedi", poručio je Karan, prenosi Karan