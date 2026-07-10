Logo

Milić: Razumljiva briga Srpske za trasu auto-puta kroz Distrikt, mora se naći institucionalni odgovor

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:33

Komentari:

0
Милић: Разумљива брига Српске за трасу ауто-пута кроз Дистрикт, мора се наћи институционални одговор

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu auto-puta kroz distrikt s obzirom na to da nema dogovora o nastavku trase iz pravca Banjaluke prema Bijeljini i Beogradu, te dodao da se mora naći institucionalni odgovor.

"Čuli smo najavu da će se razgovarati o nekim drugim rješenjima ukoliko dogovora na prostoru Brčkog ne bude. Potpuno razumljivo. Moraćemo naći institucionalni odgovor na ova upozorenja, na očigledno kršenje prava koja Republika Srpska ima na ovom prostoru", rekao je Milić.

Зоран Стевановић у Бијељини

Republika Srpska

Stevanović: Dionica auto-puta prema Brčkom mora biti završena bez prekidanja

On je dodao da je jedno od rješenja koje je danas ponudio SNSD-a predsjednik Milorad Dodik da se trasa auto-puta usmjeri na obilaznicu, prenosi "Srna".

"Zahvaljujem predsjedniku i premijeru na stalnoj brizi koju ispoljavaju prema državljanima Republike Srpske, za ukupno stanje na prostoru distrikta, i siguran sam da će ona u narednom periodu biti još značajnija", istakao je Milić.

Milić je dodao da su danas na sastanku sa predsjednikom Dodikom razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske.

"Zahvaljujem se i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme", rekao je Milić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

Naveo je da će sa privrednicima iz distrikta Brčko razgovarati o tome kako Vlada Republike Srpske može da nastavi da pomaže i privredu u distriktu, jer je to ipak jedan cjelovit prostor, na kome žive državljani Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Milić

Auto-put

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зоран Стевановић у Бијељини

Republika Srpska

Stevanović: Dionica auto-puta prema Brčkom mora biti završena bez prekidanja

3 h

0
Саво Минић у Бијељини

Republika Srpska

Minić: Više nema stajanja

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

3 h

0
Додик: Мијења се пројекат, траса ауто-пута код Брчког биће усмјерена на обилазницу

Republika Srpska

Dodik: Mijenja se projekat, trasa auto-puta kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu

4 h

4

  • Najnovije

17

35

Karan: Kozara - žrtva i sloboda su vrijednosti koje nikada nećemo obezvrijediti

17

32

Prirodno jedinjenje iz jedne biljke se pokazalo kao snažno dejstvo u borbi protiv depresije

17

30

Đoković protiv Sinera za finale Vimbldona

17

25

Amidžić: Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada

17

25

Minić: Radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima