Milić: Razumljiva briga Srpske za trasu auto-puta kroz Distrikt, mora se naći institucionalni odgovor

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu auto-puta kroz distrikt s obzirom na to da nema dogovora o nastavku trase iz pravca Banjaluke prema Bijeljini i Beogradu, te dodao da se mora naći institucionalni odgovor.

"Čuli smo najavu da će se razgovarati o nekim drugim rješenjima ukoliko dogovora na prostoru Brčkog ne bude. Potpuno razumljivo. Moraćemo naći institucionalni odgovor na ova upozorenja, na očigledno kršenje prava koja Republika Srpska ima na ovom prostoru", rekao je Milić.

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On je dodao da je jedno od rješenja koje je danas ponudio SNSD-a predsjednik Milorad Dodik da se trasa auto-puta usmjeri na obilaznicu, prenosi "Srna".

"Zahvaljujem predsjedniku i premijeru na stalnoj brizi koju ispoljavaju prema državljanima Republike Srpske, za ukupno stanje na prostoru distrikta, i siguran sam da će ona u narednom periodu biti još značajnija", istakao je Milić.

Milić je dodao da su danas na sastanku sa predsjednikom Dodikom razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske.

"Zahvaljujem se i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme", rekao je Milić.

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Naveo je da će sa privrednicima iz distrikta Brčko razgovarati o tome kako Vlada Republike Srpske može da nastavi da pomaže i privredu u distriktu, jer je to ipak jedan cjelovit prostor, na kome žive državljani Republike Srpske.