Pred njenim oblinama svi gube razum: Seks-bomba slavi 54. rođendan

Sofija Vergara potrudila se da obraduje svoje fanove još jednom na društvenim mrežama, ovog puta nije bila u navijačkom modnom izdanju.

Slavna Kolumbijka, Sofija Vergara (54), slala je podršku fudbalerima na Mundijalu, međutim, ovo takmičenje je okončano za kolumbijske reprezentativce. Nije pomoglo čak ni to što je Sofija navijala za njih.

Kako bi prekinula seriju fotografija na kojima je u navijačkim modnim izdanjima, lijepa glumica je pozirala u dugoj, šarenoj haljini sa zanimljivim izrezom na grudima. Ovog puta, imala je poseban povod, napunila je 54 godine.

Gornji dio haljine je i privukao najviše pažnje, a zahvaljujući izrezu ispod grudi, Sofija je dodatno naglasila struk i cijeloj svojoj figuri dala notu zavodljivosti.

Zlatna torbica i diskretan nakit su upotpunili ovu "cvjetnu magiju", a Sofija je demonstrirala pravi ljetnji autfit koji ne zahteva previše truda.

U komentarima ljudi nisu krili oduševljenje, ali niko nije hvalio njeno modno umijeće, već isključivo izgled.

Zanimljivo je da kad god se Sofija Vergara pojavi, odmah glavna tema bude njen bombastičan dekolte koji ne može da sakrije, čak i da hoće.