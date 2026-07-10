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"Zvijer" je snimljena: Objavljene slike neobičnog aviona - da li je F-47 konačno u vazduhu?

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 16:13

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Војни авион
Foto: Pixabay

Snimak neobičnog aviona, navodno nastao u blizini tajne američke baze "Područje 51", već nedjeljama izaziva rasprave među vojnim analitičarima o tome da li se radi o F-47 avionu.

Avion snimljen tokom noći mogao bi biti demonstrator tehnologije ili rani prethodnik Boingovog F-47, novog američkog borbenog aviona šeste generacije.

O čemu se radi?

Letjelica je snimljena iz velike udaljenosti infracrvenom kamerom, zbog čega njen identitet nije moguće pouzdano potvrditi. Ipak, vidljive su pojedina neobična obilježja, među kojima su izduženi nos, velika prednja krilca, odnosno kanardi, te unazad pomjerena i zakošena krila.

Takav se izgled znatno se razlikuje od dosadašnjih očekivanja da će F-47 biti veliki, trouglast i potpuno bez repa, prenosi The War Zone.

Dizajn je neke stručnjake podsjetio na Boingov tajni eksperimentalni avion "Bird of Prey", koji je tokom 1990-ih takođe testiran kod istog područja, a javnosti je predstavljen tek 2002. godine.

Sličnosti postoje i s eksperimentalnim Boingovom X-36, malom bespilotnom letjelicom bez klasičnog repa koja je razvijena radi istraživanja veoma pokretljivih borbenih letjelica.

Stručnjaci smatraju da bi oblik aviona mogao biti optimizovan i za nadzvučno krstarenje bez uključivanja naknadnog sagorijevanja, što je jedna od ključnih sposobnosti F-22 Raptora, čija bi zamjena F-47 trebalo da postane.

Brzina veća od dva maha

Američko ratno vazduhoplovstvo ranije je objavilo da bi novi lovac trebalo da leti brzinom većom od dva maha i da ima borbeni radijus veći od 1.000 nautičkih milja, odnosno više od 1.850 kilometara.

Zna se da američko ratno vazduhoplovstvo istovremeno razvija i naoružane bespilotne "lojalne pratioce", koji bi mogli da lete uz F-47 i nose dodatne projektile, čime bi se smanjila količina oružja koju mora nositi sam lovac.

Prvi F-47 trenutno je u proizvodnji, a američko vazduhoplovstvo najavilo je njegov prvi let za 2028. godinu, prenosi Večernji list.

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Tagovi :

F 47

borbeni avion

Amerika

Područje 51

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