Pentagon prvi put potvrdio: Marinci preuzeli šest F-35 bez radara

Pentagon je prvi put zvanično potvrdio da je Korpus marinaca SAD (U.S. Marine Corps) preuzeo šest borbenih aviona F-35B bez ugrađenog radara AN/APG-85, čime su potvrđeni višemjesečni navodi da kašnjenje razvoja novog senzora već utiče na isporuke najnovijih primjeraka ovog lovca.

Potvrda je stigla tokom saslušanja pred Odborom za oružane snage američkog Senata, gdje je direktor Zajedničke kancelarije programa F-35 (Joint Program Office – JPO), general-potpukovnik marinaca Gregori Masijelo, izjavio da je do sada bez radara isporučeno šest F-35B namijenjenih Korpusu marinaca. Do sada nije postojala zvanična potvrda da je ijedan F-35 isporučen bez ovog ključnog senzora, iako su o tome mjesecima izvještavali američki specijalizovani mediji.

Istovremeno, JPO je u pisanom odgovoru objavljenom 25. juna saopštio da je Pentagon svjesno prihvatio rizik da proizvodnja aviona bude nastavljena iako razvoj radara AN/APG-85 kasni. Kako navode iz kancelarije programa, cilj je bio da se izbjegne zaustavljanje proizvodne linije, dok će radar biti ugrađen naknadno kada bude dostupan.

Umjesto radara, u nos aviona ugrađen je balast kako bi se očuvali odgovarajuća masa i težište letjelice.

Avion u ovoj konfiguraciji može da leti, ali ne može da izvršava borbene zadatke. Prema zvaničnicima programa, F-35 bez radara može da se koristi za osnovnu letačku obuku i druge neborbene aktivnosti, ali punu operativnu sposobnost može da dostigne tek nakon ugradnje i integracije radara.

Iz JPO su upozorili da bi, ukoliko se kašnjenje nastavi, i Ratno vazduhoplovstvo SAD i Ratna mornarica SAD kasnije ove godine mogli da preuzimaju avione u istoj privremenoj konfiguraciji.

Aero je još u februaru pisao da bi kašnjenje razvoja radara AN/APG-85 moglo dovesti do isporuke pojedinih F-35 bez tog sistema. U tom trenutku takve informacije nisu bile zvanično potvrđene, dok ih je sada prvi put javno potvrdio direktor programa F-35 pred američkim Senatom.

Razlog zbog kojeg avioni nisu privremeno opremljeni starijim radarom AN/APG-81 leži u konstrukcionim izmjenama uvedenim u proizvodnoj seriji Lot 17. Novi AN/APG-85 zahtijeva drugačiji raspored nosača i pregradnog zida u prednjem dijelu trupa, zbog čega stariji radar nije moguće jednostavno ugraditi kao privremeno rješenje.

Potvrda je uslijedila u periodu pojačanog nadzora nad programom F-35. Prema nedavnom izvještaju američke Državne revizorske kancelarije (GAO), tokom 2025. godine svega oko četvrtine flote bilo je potpuno operativno sposobno za izvršavanje svih predviđenih zadataka. Masijelo je rekao da JPO koristi drugačiju metodologiju i procjenjuje da stopa operativne sposobnosti iznosi oko 56 odsto, ali je priznao da avioni isporučeni bez radara ne mogu biti svrstani među potpuno borbeno sposobne dok ne dobiju nedostajući sistem.

Pentagon navodi da je riječ o svjesno prihvaćenom riziku kako proizvodnja F-35 ne bi bila zaustavljena zbog kašnjenja razvoja radara AN/APG-85. Kada radar bude dostupan, biće naknadno ugrađen u već isporučene avione, koji će tek tada dostići planirani operativni standard.

(Aero Telegraf)