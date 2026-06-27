Novak Đoković otkrio zašto Stefan i Tara nemaju mobilne telefone

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, održao je konferenciju za medije na Vimbldonu pred start Grend slem turnira u Londonu, gdje ga u prvom kolu čeka Kinez Jibing Vu.

Taj meč je na programu u ponedjeljak, kao treći na Centralnom terenu, koji od 14.30 otvaraju Janik Siner i Miomir Kecmanović.

Zanimljivo, Novak je na startu dobio neobično pitanje pred Grend slem turnir, a to je zbog čega njegova djeca nemaju pristup mobilnim telefonima, kao i kako pronalazi ravnotežu kada je u pitanju tehnologija i sve prisutnija vještačka inteligencija.

- Baš lijep način da se otvori konferencija za medije - počeo je Novak uz osmijeh, a zatim odgovorio na pitanje.

- Mislim da je to danas jedna od najvažnijih tema za sve nas, u društvu koje se neprestano mijenja zbog razvoja tehnologije. Posebno kada ste roditelj male dece, stalno razmišljate kako da ih zaštitite, a da im istovremeno omogućite da zadovolje neke osnovne potrebe. Ako svi njihovi drugari imaju telefone, naravno da će i oni željeti jedan. To je izazov i za mene i za suprugu. Ipak, čvrsto vjerujemo da je, do određenog uzrasta, više štete nego koristi od izlaganja ekranima. Zato se toga i držimo.

- Nije lako, kao što sam rekao. Živimo u tehnološkoj eri i ne možemo da ih potpuno izolujemo od toga. Trudimo se da to kontrolišemo dok su još mali - odgovorio je Novak Đoković, koji je rekao da će i Stefan i Tara dobiti telefon, kada za to dođe vrijeme.

- Svakako će vrlo brzo doći vrijeme kada će biti izloženi telefonima, sopstvenim uređajima i svemu ostalom. Do tada pokušavamo da im pružimo što veću zaštitu i kontrolu, dok taj trenutak ne dođe - istakao je Novak Đoković.

(Telegraf)