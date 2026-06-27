Đoković o Vimbldonu: "Ovo nisam osjetio 20 godina"

Svi srpski igrači naći će se na terenu odmah prvog dana. I to na centralnom, dakle već od 29. juna i ranih popodnevnih časova.

Pred turnir je na konferenciji za medije govorio jedan od najboljih i najvećih tenisera svih vremena, Novak Đoković i odmah je upitan da li je sreo Serenu Vilijams i šta rade na Vimbldonu ljudi sa 48 Grend slem titula.

"Kao prvo, ono što ona radi inspiriše sve. I to sam joj rekao. Uvijek sam joj se divio, njenom putu, karijeri, njenoj priči. Venus takođe. Rodila je dvoje djece, propustila par godina i vratila se na turnir što traži mnogo truda i odricanja i to nije samo njeno zadovoljstvo već i zadovoljstvo svih nas da je ponovo gledamo na terenu. Šta god da se dogodi, ona je inspirisala sve nas i to sam joj takođe rekao. Rekao bih da se tako osjećaju i milioni ljudi koji vole tenis. Viđam je u teretani, tamo je više od mene. To nam govori da želi da ovo prođe na najbolji mogući način. Nadam se da će uživati mnogo poštovanja i da će uživati u igri je sve to zaista zaslužuje. Legendarna, istorijska priča i karijera", rekao je srpski teniser.

Koliki je uticaj vrućine?

"Koliko sam razumio, temperatura će malo pasti naredne nedjelje kada turnir počne. Ali, da, ovo je bila vrela nedjelja i tako nešto nisam osjetio preko 20 godina na Vimbldonu. Da, ima uticaja i na travu, takva je to površina. Svaka promjena temperature i vremenskih uslova uticaće na travu. Naravno, kada je vrelo, ona omekša i podloga omekša pa loptica manje odskače. Podloga može da postane brža kada je ovako toplo. Ali loptice se ponašaju drugačije. Kada je veoma vruće i vlažno, one postaju veće i čupavije, što usporava igru. To stvara zanimljivu situaciju, jer su reakcije loptica i same podloge prilično različite. Što se tiče klizavosti, trava je uvijek klizava. Za sada sam, srećom, odigrao jedan egzibicioni meč i nekoliko trening-setova ove nedjelje, a nijednom se nisam okliznuo niti pao na teren. Ne znam da li je to dobar znak ili znači da me nešto čeka sljedeće nedjelje. Vidjećemo. Na travi uvijek morate da budete malo oprezniji nego na drugim podlogama kada je u pitanju kretanje. Ja i dalje proklizavam na travi, ali moram više da prilagodim oslonac i korake kako bih se kretao što efikasnije. To jednostavno nije isto kao na ostalim podlogama. Vidjećemo šta će biti. Mislim da će temperatura pasti. Nadam se da ćemo imati prijatno vrijeme za igru, ali i za publiku, jer ni njima nije prijatno da sede na 35 stepeni", rekao je uz osmijeh Novak Đoković.