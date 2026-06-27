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Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 16:17

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Хезболах: Споразум Израела и Либана ништаван и понижавајући

Lider Hezbolaha Naim Kasem izjavio je danas da je okvirni sporazum između Izraela i Libana, potpisan u Vašingtonu, "ništavan", "ponižavajući" i da predstavlja odricanje od suvereniteta.

Kasem je ocijenio da bi umjesto okvirnog sporazuma trebalo da se primenjuje Memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.

On je u saopštenju naveo da svaki pokušaj povezivanja povlačenja Izraela iz južnog Libana sa razoružavanjem te organizacije predstavlja "crvenu liniju".

Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

- Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenijela je Al Džazira.

Liban je, uoči pregovora, zahtijevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

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Hezbolah

Liban

Izrael

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