Iran postavio uslov za nastavak pregovora

Iran neće nastaviti pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok Izrael provodi vojne operacije protiv Hezbolaha u Libanu, javila je iranska novinska agencija "Tasnim" pozivajući se na neimenovani izvor iz diplomatske delegacije.

"Ukoliko Izrael nastavi svoje operacije u Libanu, neće biti nastavka pregovora o drugim pitanjima", naveo je izvor.

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Upozorio je i da će Iran ponovo otvoriti Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj tek nakon što se okončaju borbe na svim frontovima, bude ukinuta američka pomorska blokada, dio zamrznute iranske imovine bude odmrznut, te izdata odobrenja za izvoz iranske sirove nafte.

(SRNA)