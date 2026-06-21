Cvijanović: "Koridor 92" - bitka za opstanak Srpske

Operacija "Koridor 92" nije bila obična vojna akcija, već bitka za opstanak našeg naroda i život Republike Srpske, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"U toj bici nismo imali izbora osim da pobijedimo, da teritorijalno povežemo Republiku Srpsku i probijemo spasonosni koridor ka Srbiji. Svaka škola, vrtić, fabrika ili bolnica koju danas izgradimo, samo su dio duga prema onima koji su herojstvom i životima odbranili Republiku Srpsku. Zahvaljujući njima i svim njihovim saborcima, danas živimo u slobodi, čuvajući svoju identitet, kulturu i način života", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Operacija „Koridor 92“ nije bila obična vojna akcija, već bitka za opstanak našeg naroda i život Republike Srpske. U toj bici nismo imali izbora osim da pobijedimo, da teritorijalno povežemo Republiku Srpsku i probijemo spasonosni koridor ka Srbiji.



Svaka škola, vrtić, fabrika… pic.twitter.com/5fo1B3MCNy — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 21, 2026

Ističe da je obaveza svih nas da ni danas ne posustajemo pred izazovima.

"Na temeljima slavne prošlosti, dužni smo da gradimo sigurnu budućnost za generacije koje dolaze. Neka je vječna slava i zauvijek hvala herojima", odaje ona.