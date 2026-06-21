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Cvijanović: "Koridor 92" - bitka za opstanak Srpske

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 13:49

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Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Operacija "Koridor 92" nije bila obična vojna akcija, već bitka za opstanak našeg naroda i život Republike Srpske, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"U toj bici nismo imali izbora osim da pobijedimo, da teritorijalno povežemo Republiku Srpsku i probijemo spasonosni koridor ka Srbiji. Svaka škola, vrtić, fabrika ili bolnica koju danas izgradimo, samo su dio duga prema onima koji su herojstvom i životima odbranili Republiku Srpsku. Zahvaljujući njima i svim njihovim saborcima, danas živimo u slobodi, čuvajući svoju identitet, kulturu i način života", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ističe da je obaveza svih nas da ni danas ne posustajemo pred izazovima.

"Na temeljima slavne prošlosti, dužni smo da gradimo sigurnu budućnost za generacije koje dolaze. Neka je vječna slava i zauvijek hvala herojima", odaje ona.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Koridor života

Vojska Republike Srpske

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