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Dodik: Brigom o boračkim kategorijama Srpska pokazuje odgovornost i sposobnost

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 12:40

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska brigom o boračkim kategorijama pokazuje svoju odgovornost, ali i sposobnost i htijenje da to i nastavi, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.

Nakon što je u Doboju prisustvovao potpisivanju prvih ugovora o zapošljavanju sa licima iz kategorije porodica poginulih boraca sa područja grada, Dodik je rekao novinarima da je do sada desetine hiljada djece poginulih boraca zaposleno i da će to pitanje biti riješeno zapošljavanjem 500 preostale.

"Društvo i Republika Srpska na ovaj način pokazuju svoju odgovornost, ali i sposobnost i htijenje da nastavimo dalje da se brinemo o ovim porodicama", rekao je Dodik novinarima.

On je čestitao svima koji su dobili rješenje, poželio uspjeh na poslu, te ocijenio da je obaveza Gradske uprave da prati realizaciju stanja.

Napomenuo je da se godinama rješavaju statusna pitanja porodica poginulih boraca u skladu sa mogućnostima.

Dodik je ukazao da društvo izdvaja ogroman novac za socijalno i svako drugo zbrinjavanje boraca, porodica poginulih boraca, a da je prioritet stambeni program kako bi time bilo riješeno pitanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida.

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Podsjetio je da je ove godine zakonski riješen status boračkih kategorija, povećan borački dodatak i uređeno kako će se regulisati u skladu sa povećanjem prosječne plate.

"Nema traumatične priče da li će ili neće biti povećanje jer če to sada zavisiti od ukupnih društvenih kretanja", rekao je Dodik.

On je dodao da borački dodatak nije osnovno primanje, već da dolazi kao dodatak, a da se za one koji nemaju druga primanja našlo rješenje da se udupla iznos dodatka.

/SRNA/

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Milorad Dodik

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