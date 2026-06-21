Logo

Potpisani prvi ugovori: Počinje zbrinjavanje 500 djece poginulih boraca

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:30

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на потписивању првих уговора о запошљавању лица из категорије дјеце погинулих бораца у Добоју.
Foto: ATV

U Doboju su danas potpisani prvi ugovori o zapošljavanju lica iz kategorije djece poginulih boraca, čime je zvanično počela realizacija važnog cilja institucija Republike Srpske da se u ovoj godini radnim mjestima obezbijedi svih 500 prijavljenih kandidata.

Ugovori su potpisani u prisustvu zvaničnika Srpske, među kojima su bili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Minić je istakao je da ovo potpisivanje nije samo formalnost, već potvrda trajne odgovornosti institucija prema porodicama koje su podnijele najveću žrtvu za stvaranje Srpske.

"Naš je dug da vodimo računa o djeci poginulih boraca i da im obezbijedimo priliku da svojim znanjem, radom i sposobnostima grade sigurnu budućnost. Vlada Republike Srpske preuzela je obavezu da u 2026. godini bude zaposleno najmanje 500 lica iz ove kategorije i taj posao ćemo završiti u najkraćem roku", poručio je Minić.

Ostojić je pozvao i druge lokalne zajednice da slijede primjer Doboja i aktivno se uključe u rješavanje ovog pitanja od opšteg javnog interesa.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da Srpska brigom o boračkim kategorijama pokazuje svoju odgovornost i sposobnost. On je podsjetio da je do sada zaposlen veliki broj djece poginulih boraca, te da će uskoro i preostalih 500 biti zbrinuto.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić potvrdio je da je na gradskom području 11 lica konkurisalo za zapošljavanje, te da su svi zahtjevi pozitivno riješeni.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Obren Petrović i Sanja Vulić, čime je pružena podrška aktivnostima koje imaju za cilj ekonomsku stabilnost porodica poginulih boraca širom Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

djeca palih boraca

zapošljavanje

Savo Minić

Radan Ostojić

Komentari (0)

Pročitajte više

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje veliki finansijski bum: Da li ste među njima?

2 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем

Republika Srpska

Cvijanović u Jad Vašemu: Sjećanje na žrtve - obaveza da se borimo protiv mržnje

2 h

0
Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora

2 h

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Region

Na gradilištu hotela u Budvi pronađeno tijelo mladića

2 h

0

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем

Republika Srpska

Cvijanović u Jad Vašemu: Sjećanje na žrtve - obaveza da se borimo protiv mržnje

2 h

0
Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora

2 h

0
Хеликоптерски сервис Републике Српске

Republika Srpska

Helikopterski servis Srpske realizovao 4 hitna transporta

2 h

1
Предсједник Владе РС Саво Минић након потписивања уговора о запошљавању дјеце палих бораца.

Republika Srpska

Minić poručio iz Doboja: Riješićemo pitanje svih 500 djece poginulih boraca

2 h

0

  • Najnovije

13

14

Objavljena mapa: Pogledajte gd‌je u Srpskoj danas "gore nebo i zemlja"

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima