Potpisani prvi ugovori: Počinje zbrinjavanje 500 djece poginulih boraca

U Doboju su danas potpisani prvi ugovori o zapošljavanju lica iz kategorije djece poginulih boraca, čime je zvanično počela realizacija važnog cilja institucija Republike Srpske da se u ovoj godini radnim mjestima obezbijedi svih 500 prijavljenih kandidata.

Ugovori su potpisani u prisustvu zvaničnika Srpske, među kojima su bili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Minić je istakao je da ovo potpisivanje nije samo formalnost, već potvrda trajne odgovornosti institucija prema porodicama koje su podnijele najveću žrtvu za stvaranje Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je danas u Doboju potpisivanju ugovora o zapošljavanju sa licima iz kategorije porodica poginulih boraca sa područja grada, koja će svoje radno angažovanje nastaviti u Gradskoj upravi Doboj.



Premijer Minić je rekao da ovo… pic.twitter.com/jpACHrryhI — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) June 21, 2026

"Naš je dug da vodimo računa o djeci poginulih boraca i da im obezbijedimo priliku da svojim znanjem, radom i sposobnostima grade sigurnu budućnost. Vlada Republike Srpske preuzela je obavezu da u 2026. godini bude zaposleno najmanje 500 lica iz ove kategorije i taj posao ćemo završiti u najkraćem roku", poručio je Minić.

Ostojić je pozvao i druge lokalne zajednice da slijede primjer Doboja i aktivno se uključe u rješavanje ovog pitanja od opšteg javnog interesa.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da Srpska brigom o boračkim kategorijama pokazuje svoju odgovornost i sposobnost. On je podsjetio da je do sada zaposlen veliki broj djece poginulih boraca, te da će uskoro i preostalih 500 biti zbrinuto.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić potvrdio je da je na gradskom području 11 lica konkurisalo za zapošljavanje, te da su svi zahtjevi pozitivno riješeni.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Obren Petrović i Sanja Vulić, čime je pružena podrška aktivnostima koje imaju za cilj ekonomsku stabilnost porodica poginulih boraca širom Republike Srpske.