Cvijanović u Jad Vašemu: Sjećanje na žrtve - obaveza da se borimo protiv mržnje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je Memorijalni centar Jad Vašem, poručivši da to iskustvo predstavlja duboko emotivnu i poučnu lekciju o stradanju miliona nevinih jevrejskih žrtava tokom Holokausta.

Cvijanovićeva je na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks istakla da se na ovom mjestu sa posebnim pijetetom odaje počast stradalima, te da sjećanje na najmračnije stranice ljudske istorije nosi važnu poruku za budućnost.

"Sjećanje na najmračnije stranice ljudske istorije nije samo dug prema žrtvama, već i obaveza da se borimo protiv mržnje, netolerancije i svih oblika istorijskog revizionizma", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da je kontinuirano njegovanje istine, pamćenja i obrazovanja jedini način da se gradi svijet u kojem se ovakvi zločini nikome i nikada više neće ponoviti.