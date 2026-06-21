Petomjesečna beba povrijeđena u nezgodi: Vozač udario u betonski stub

Na pristupnoj saobraćajnici na auto-putu, na dioonici Kolašin – Matešvo došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su tri osobe povrijeđene, a među njima i beba stara svega pet mjeseci.

Prema riječima očevidaca, u nezgodi je učestvovalo jedno putničko vozilo marke "audi".

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Za volanom je bio muškarac iz Rožaja, koji je izgubio kontrolu udario prvo u betosnki stub rasvjete, od siline udara se okrenuo na putu i udario je u kameni potporni zid.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

(Telegraf.rs)