Logo

Petomjesečna beba povrijeđena u nezgodi: Vozač udario u betonski stub

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:51

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Na pristupnoj saobraćajnici na auto-putu, na dioonici Kolašin – Matešvo došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su tri osobe povrijeđene, a među njima i beba stara svega pet mjeseci.

Prema riječima očevidaca, u nezgodi je učestvovalo jedno putničko vozilo marke "audi".

полиција хрватска

Region

Automobil smrskan, vatrogasci izvlačili povrijeđene: Teška nesreća u Zagrebu

Za volanom je bio muškarac iz Rožaja, koji je izgubio kontrolu udario prvo u betosnki stub rasvjete, od siline udara se okrenuo na putu i udario je u kameni potporni zid.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kolašin

povrijeđena beba

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Pročitajte više

Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora

2 h

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Region

Na gradilištu hotela u Budvi pronađeno tijelo mladića

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Tinejdžer pokosio ženu dok je izlazila iz taksija: Preminula na licu mjesta

3 h

0
Гужве на граничном прелазу Зупци- излаз из Републике Српске

Društvo

Naoružajte se strpljenjem: Gužve na ovim graničnim prelazima

3 h

0

Više iz rubrike

полиција Хрватска

Region

Automobil smrskan, vatrogasci izvlačili povrijeđene: Teška nesreća u Zagrebu

1 h

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Region

Na gradilištu hotela u Budvi pronađeno tijelo mladića

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Slovenac (53) se samozadovoljavao na balkonu u Zadru: Evo šta je policija pronašla

3 h

0
Родитељи закопали своју д‌јецу поред куће па у затвору добили још једно дијете

Region

Roditelji zakopali svoju d‌jecu pored kuće pa u zatvoru dobili još jedno dijete

15 h

0

  • Najnovije

13

14

Objavljena mapa: Pogledajte gd‌je u Srpskoj danas "gore nebo i zemlja"

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima