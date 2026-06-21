Tinejdžer pokosio ženu dok je izlazila iz taksija: Preminula na licu mjesta

Tokom noći došlo je do teške saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava, a život je izgubila žena srednjih godina.

- Kako smo uspjeli da čujemo od očevidaca, žena je izlazila iz taksija kod semafora u Trnavi, kada je na nju naletjelo vozilo kojim je upravljao tinejdžer starosti 19 godina. Žena je usljed težine zadobijenih povreda preminula, kaže za RINU izvor upoznat sa tragedijom u Trnavi.

Hronika U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

Prema za sada još uvijek nezvaničnim informacijama, mladi vozač je nakon nesreće odmah hapšen.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće

(Telegraf.rs)