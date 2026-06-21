Logo

Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 08:44

Komentari:

0
Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.
Foto: RTRS

Ruska porodica i njihovo dijete hospitalizovani su nakon teške saobraćajne nesreće u blizini Banjaluke, saopštila je Ambasada Rusije u Sarajevu.

"Dana 20. juna 2026. godine, usljed saobraćajne nesreće na auto-putu Prijedor-Banjaluka u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, porodica ruskih državljana, koju su činili bračni par i malo dijete, povrijeđena je u automobilu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su ruski državljani prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike srpske u Banjaluci, gdje im se trenutno ukazuje hitna medicinska pomoć, objavljeno je na Telegram kanalu Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug.

Полиција Републике Српске

Hronika

Poznat identitet mladića koji se utopio u jezeru Blatnjak

Podsjetimo, tri lica su poginula u stravičnoj nesreći koja se dogodila juče oko 14:30 časova na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u mjestu Prijakovci.

"Prema informacijama sa mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat", saopštili su iz Službe hitne medicinske pomoći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Prijakovci

povrijeđeni

Ruska ambasada u BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Ормуски мореуз

Svijet

Tramp: Neće biti naplate prolaza kroz moreuz

49 min

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens stigao u Švajcarsku na pregovore sa Iranom

1 h

0
Састанак руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку

Gradovi i opštine

SNSD Gacko dobio novog predsjednika: Milinko Milidrag na čelu odbora

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Muškarac ranjen u pucnjavi kod Čelića

1 h

0

Više iz rubrike

Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак

Hronika

Poznat identitet mladića koji se utopio u jezeru Blatnjak

45 min

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Muškarac ranjen u pucnjavi kod Čelića

1 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Hronika

Šobot o stanju povrijeđenih u udesu kod Prijakovaca: Troje stranih državljana u UKC-u

13 h

0
Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.

Hronika

Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac

15 h

0

  • Najnovije

09

05

Ako se budite zbog žeđi u toku noći, evo šta vam tijelo poručuje

09

02

Dnevni horoskop za 21. jun: Kome stižu romantični trenuci?

08

55

Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

08

44

Ruske snage PVO oborile skoro 240 dronova za noć

08

44

Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima