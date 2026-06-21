Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

Ruska porodica i njihovo dijete hospitalizovani su nakon teške saobraćajne nesreće u blizini Banjaluke, saopštila je Ambasada Rusije u Sarajevu.

"Dana 20. juna 2026. godine, usljed saobraćajne nesreće na auto-putu Prijedor-Banjaluka u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, porodica ruskih državljana, koju su činili bračni par i malo dijete, povrijeđena je u automobilu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su ruski državljani prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike srpske u Banjaluci, gdje im se trenutno ukazuje hitna medicinska pomoć, objavljeno je na Telegram kanalu Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug.

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Podsjetimo, tri lica su poginula u stravičnoj nesreći koja se dogodila juče oko 14:30 časova na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u mjestu Prijakovci.

"Prema informacijama sa mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat", saopštili su iz Službe hitne medicinske pomoći.