Dodik: Važno je da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu

Važno je da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu na institucionalni način i sa tim treba nastaviti, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je pohvalio Memorijalni centar Republike Srpske koji je pokrenuo međunarodnu kampanju o srpskom stradanju od Drugog svjetskog rata do NATO agresije na SR Jugoslaviju.

"Sa tim treba nastaviti i to treba prikazati u svakom mjestu stradanja i na kraju kumulativno u nekom zbirnom prikazu", rekao je Dodik.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Podsjetio je da prije nekoliko sedmica tokom posjete Sjedinjenim Državama razgovarao o važnim ljudima koji su mu prenijeli da ne znaju mnogo o srpskom stradanju.

"Pošto smo imali priliku da im objasnimo, onda su nam rekli: `kako niste `poludjeli` od svih tih pritisaka koji se vrše prema vama` i `kako je moguće da se za to ne zna`. Eto, sada me raduje ovaj doprinos Memorijalnog centra da se to prezentuje na pravi način", rekao je Dodik.

On je istakao da ovo treba da postane standard i da se institucionalno i odgovorno prikazuje.

"Ne treba nama nikakvo uljepšavanje, kao što je muslimanima potrebna laž koju su promovisali propagandisti da su u prošlom ratu Srbi ubili 300.0000 muslimana", rekao je Dodik.

Međutim, kaže Dodik, kada prođe satanizacija i kada je utvrđeno da je to bila laž, nema promjena i niko nam neće reći ni izvini, već će se nastaviti i dalje da se satanizuje srpski narod.

"Zato je važno da se to prikaže na institucionalni način", zaključio je Dodik u izjavi koju je Memorijalni centra dostavio medijima.

Podsjećamo, po prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja međunarodnoj javnosti kampanju „Learn About Serbian Suffering – Upoznajte srpsko stradanje“, u okviru koje se 10. i 11. jula održava pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vjekovnom stradanju srpskog naroda.

Republika Srpska U Njujorku započela svjetska kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Pokretna izložba 10. i 11. jula saobraća ulicama Menhetna, jednog od najprepoznatljivijih i najprometnijih urbanih centara svijeta, čija dnevna populacija, zajedno sa stanovnicima, zaposlenima, turistima i posjetiocima, dostiže gotovo četiri miliona ljudi. Sadržaji kampanje prikazuju se na najpoznatijim lokacijama Njujorka, uključujući prostor ispred sjedišta Ujedinjenih nacija, kao i brojne druge lokacije koje predstavljaju simbole globalne diplomatije, medija i savremenog urbanog života.