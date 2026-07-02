Logo

Bojić: Srpske žrtve moraju postati dio globalne kulture pamćenja

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 13:50

Komentari:

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић
Foto: ATV

Povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču i sjećanja na 3.267 stradalih, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić poručio je da je 4. jul jedan od najtužnijih dana u novijoj istoriji srpskog naroda i dan koji trajno opominje na njegovo stradanje, ali i na obavezu da srpske žrtve konačno dobiju zasluženo mjesto u svjetskoj kulturi pamćenja.

Bojić je istakao da je srednje Podrinje i Birač tokom čitavog XX vijeka bilo jedno od najstradalnijih srpskih područja, od masovnih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu do stradanja u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, zbog čega danas predstavlja jedno od najbolnijih mjesta kolektivnog sjećanja srpskog naroda.

„Srednje Podrinje i Birač nisu samo prostori pijeteta i stradanja, već prostori trajne opomene srpskom narodu. Upravo zato, 4. jul je dan kada se kao narod obavezujemo da istina o srpskim žrtvama nikada neće biti prepuštena zaboravu.“

Ove godine Organizacioni odbor za obilježavanje stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča, na prijedlog Memorijalnog centra Republike Srpske, usvojio je zvanični slogan i vizuelni identitet povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Usvajanje prijedloga Memorijalnog centra predstavlja iskorak u načinu njegovanja kulture pamćenja. Usvojen je zvanični slogan:

U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide

Vizuelni identitet ovogodišnjeg obilježavanja stavio je u središte pažnje najbolniju temu, stradanje djece srednjeg Podrinja i Birča.

Bojić naglašava da slogan „U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide“ nije samo rečenica. To je poziv na nacionalnu i istorijsku odgovornost svakog od nas. To je naša najdublja obaveza prema žrtvama i put da istinu dugoročno sačuvamo od zaborava i selektivnog tumačenja. U Bratunac idemo zato što kao srpski narod u cjelini osjećamo svako naše stradanje.

„Decenijama je stradanje Srba u srednjem Podrinju i Birču ostajalo nedovoljno poznato izvan naših prostora. To predstavlja istorijsku nepravdu koju moramo ispraviti. Naš cilj nije da bilo čije žrtve umanjujemo, već da srpske žrtve konačno postanu vidljive svijetu i dobiju mjesto koje im pripada u globalnoj kulturi pamćenja.

Memorijalni centar Republike Srpske sistematski radi na snimanju svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Samo u protekle dvije sedmice, povodom obilježavanja stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču, objavljeno je 14 audio-vizuelnih svjedočanstava preživjelih i članova porodica žrtava sa ovog područja.

To je tek početak jednog velikog projekta. Do sada je snimljeno više od 150 audio-vizuelnih svjedočanstava Srba koji su preživjeli ratne strahote ili izgubili svoje najmilije u srednjem Podrinju i Birču. Ta svjedočanstva predstavljaju neprocjenjivu istorijsku građu i već se prevode na strane jezike kako bi postala dostupna međunarodnoj javnosti. Želimo da glas naših žrtava bude razumljiv i čujan daleko izvan granica Republike Srpske i Srbije.“

U narednom periodu Memorijalni centar Republike Srpske nastaviće da razvija digitalne arhive, dokumentarne filmove, izložbe, multimedijalne projekte i međunarodne prezentacije, s posebnim fokusom na modernizaciju i digitalizaciju arhivske građe, kao i na primjenu savremenih vizuelnih formi komunikacije.

Cilj ovih aktivnosti jeste da autentična svjedočanstva o stradanju srpskog naroda dobiju snažan međunarodni odjek i da istina o srpskim žrtvama bude predstavljena u svjetskim muzejima, akademskim institucijama, medijima i na mjestima gdje se oblikuje međunarodno javno mnjenje.

„Ne tražimo poseban odnos prema srpskim žrtvama. Tražimo isti princip koji važi za sve nevine žrtve širom svijeta, pravo na istinu, dostojanstvo, sjećanje i poštovanje. Kultura pamćenja ne može biti potpuna ako iz nje budu izostavljene hiljade srpskih žrtava koje su stradale tokom rata.

Uvjeren sam da dolazi vrijeme u kojem će srpske žrtve biti priznate i globalno prepoznate. Učinićemo sve da njihovo stradanje bude utisnuto u svjetsku kulturu pamćenja. To je pitanje istorijske odgovornosti, našeg duga prema žrtvama i civilizacijska obaveza da istina ostane trajno sačuvana“, poručio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Denis Bojić

Memorijalni centar Srpske

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

Republika Srpska

stradanje Srba

kultura sjećanja

Komentari (0)

Pročitajte više

Радмила Николић свједочанство за Меморијални центар Републике Српске

Republika Srpska

„Kad izgubiš brata, misliš da veće nesreće nema…“

4 h

0
Иванка Ранкић свједочење за Меморијални центар Српске

Republika Srpska

„Sina su mi zarobili živog, a potom ga danima mučili“

1 d

0
Станиша Стевановић свједочење о страдању

Društvo

"U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide": Svjedočanstvo Staniše Stevanovića

3 d

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske donijela Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate

1 h

0
Будимир ПУ Бањалука

Republika Srpska

20 novih vozila za PU Banjaluka

3 h

8
17. Сједница Владе Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske: Kazne za veličanje ustaštva i isticanje simbola Armije RBiH

3 h

4
Напустио Вукановића: Милан Миња Савановић прешао код Драшка Станивуковића

Republika Srpska

Napustio Vukanovića: Milan Minja Savanović prešao kod Draška Stanivukovića

4 h

0

  • Najnovije

15

23

MUP Srpske izdao zabranu, evo na koga se odnosi

15

21

Pred kćerkom tukao nevjenčanu suprugu: Uhapšen muškarac (36) zbog nasilja u porodici

15

10

Stevandić: Podrška Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

15

09

Šta pomaže kada izgorimo od sunca?

14

45

Nikola Rokvić otkrio zbog čega je bježao od muzike: Još nisam doživio ono što je moj otac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima