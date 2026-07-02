Vlada Srpske donijela Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 2. jula 2026. godine donijela Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate, kojom se bliže uređuje postupak ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske su propisane vrste podsticaja u privredi, korisnici, uslovi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na podsticaj.

Uredbom su propisani obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj, način njegovog podnošenja, način obračuna podsticaja, kao i postupanje Ministarstva privrede i preduzetništva i Poreske uprave Republike Srpske u postupku dodjele podsticaja. Pored toga, uređena su i druga pitanja od značaja za efikasno i transparentno sprovođenje postupka.

Uredba će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Od dana stupanja na snagu, privredni subjekti biće u mogućnosti da u roku od 60 dana podnesu zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate za obračunski period januar–decembar 2025. godine.

Zahtjev za dodjelu podsticaja podnosi se elektronskim putem, posredstvom aplikacije „e-podsticaj“, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

Rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za realizaciju podsticaja za povećanje plate obezbijeđena su sredstva u iznosu od 17.600.000,00 KM.

Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sve privredne subjekte koji ispunjavaju zakonom propisane uslove da, nakon stupanja Uredbe na snagu, blagovremeno podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj, u skladu sa propisanim uslovima i rokovima, saopšteno je iz Vlade.