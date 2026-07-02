Vlada Srpske: Kazne za veličanje ustaštva i isticanje simbola Armije RBiH

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 17. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična djela: Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH), i Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine (BiH).

Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te Zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske, jednoglasno, usvojila na 35. posebnoj sjednici.

Stoga, s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promoviše mržnju i netrpeljivost, ovo zakonsko rješenje, inkriminiše promociju i veličanje ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, predviđa odgovarajuće sankcije i kazne.

Kada je u pitanju krivično djelo „Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH“, propisano je da će se kazniti, onaj ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

Istom kaznom kazniće se i ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet simbole, oznake, zastave, pozdrave, parole ili druge sadržaje kojima se promoviše ili veliča ustaštvo ili ustaška ideologija NDH.

Ukoliko je usljed vršenja ovog krivičnog djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina, a istom kaznom kazniće se i organizator ili lice koje finansira ili na drugi način pomaže vršenje krivičnog djela.

Kada je u pitanju krivično djelo„Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike BiH“, propisano je da će se kazniti, onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike BiH, kaznom zatvora do tri godine. Ukoliko usljed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, po hitnom postupku.

Nakon usvajanja Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, Narodna skupština Republike Srpske donijela je Zaključak vezano za ovu rezoluciju, kojim je zadužila Vladu Republike Srpske da u roku od 60 dana izradi i u skupštinsku proceduru uputi izmjene Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim bi se zakonski regulisalo uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu i veličaju ideologiju NDH i ustašku nacističku i fašističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-Otadžbinskog rata Republike Srpske.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je uvođenje novih odlikovanja (Orden Njegoša I, II i III reda, Orden Krsta milosrđa, Medalja Petra Mrkonjića, Medalja za vojne zasluge i Medalja za vojničke vrline), kojim su borci odlikovani za vojne zasluge u ratu i doprinos u odbrani Republike Srpske, a koja važećim propisom nisu bila definisana kao odlikovanja za koja je utvrđeno pravo na novčanu naknadu za nosioce tih odlikovanja. Radi se o odlikovanjima kojim su borci odlikovani za zasluge stečene u ratu, kao vid priznanja za njihov doprinos i iskazane zasluge u odbrani i zaštiti Republike Srpske, a izmjenama Zakona nosioci će biti u mogućnosti ostvariti pravo na novčanu naknadu, čime se unapređuje njihov materijalni položaj. Izmjenom predmetne odredbe otklanja se postojeći nedostatak i obezbjeđuje ravnopravni status nosilaca odlikovanja za zasluge u odbrani Republike Srpske.

Takođe, izvršena je dopuna odredbe kojom se reguliše mogućnost ostvarivanja statusa i prava nove kategorije boraca koji imaju prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu BiH.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije, po hitnom postupku.

Razlog za izmjenama ovog zakona je potreba da se spriječi zloupotreba dosadašnje odredbe koja je propisivala da se pravo na garantovanu otkupnu cijenu može ostvariti za proizvedenu električnu energiju u malim solarnim elektranama na zemlji, instalisane snage do 150 kW s ciljem da ta postrojenja budu ekonomski isplativa i da bude više proizvođača električne energije. Kako bi se spriječile zloupotrebe, obrađivač predlaže odredbu kojom će se definisati da između malih solarnih elektrana mora postojati značajno rastojanje kako bi elektrana mogla ostvariti pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa. Imajući u vidu da se radi o malim postrojenjima koji se mogu izgraditi u relativno kratkom roku, predloženo je da se ukine preliminarno pravo na podsticaj, odnosno da ne postoji mogućnost rezervacije količina za podsticaj, nego da se samo za izgrađenu elektranu može ostvariti pravo na podsticaj ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o obnovljivim izvorima energije.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate.

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe zasniva se na usvajanju novog Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske. U odnosu na ranije zakonsko rješenje, Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske u potpunosti normira uslove za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate. Osim toga, u važećem zakonu u značajnoj mjeri obrađena su i pitanja koja se odnose na iniciranje i vođenje postupka dodjele podsticaja. Iz tog razloga, Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske propisuje donošenje podzakonskog akta kojim se uređuju sadržaj obrasca zahtjeva za podsticaj za povećanje plate, način dostavljanja zahtjeva, obračun podsticaja i druga pitanja od značaja za postupak ostvarivanja prava na podsticaj.

U skladu s tim u ovoj uredbi preciznije se navode aktivnosti koje su privredni subjekti dužni preduzeti kod dostavljanja zahtjeva, te se detaljnije kodifikuje način postupanja Ministarstva privrede i preduzetništva i Poreske uprave Republike Srpske, kao organa uprave koji vode i preduzimaju radnje u postupku ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2026. godine.

Pšenica je najvažnije hljebno žito i jedan od strateških proizvoda u Republici Srpskoj. Pšenica u Republici Srpskoj sije se na oko 40.000-50.000 ha i generalno gledano klimatski uslovi za proizvodnju u našoj zemlji su povoljni naročito područja u Semberiji. Prosječna proizvodnja pšenice u Republici Srpskoj, u posljednjih pet godina, iznosila je cca 235.000 tona.

Prema procjeni stručnih službi, ova godina je po pitanju agroekoloških uslova bila idealna kada je u pitanju proizvodnja pšenice. Na proizvodnim parcelama na kojima je primijenjena puna agrotehnika u optimalnim rokovima i sve preventivne mjere zaštite, mogu se očekivati prinosi iznad petogodišnjeg prosjeka.

U Republici Srpskoj u jesenjoj sjetvi pšenicom je zasijano 43.307 ha (prema procjeni stručnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske) i očekuju se prosječni prinosi od 6.4 t/ha, a procijenjena proizvodnja pšenice u 2026. godini iznosiće cca 279.079 t.

Tokom 2026. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, realizuje podsticajne mjere kao podršku tekućoj proizvodnji kao što su podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice, u visini od 500 KM/ha, te regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,80 KM/litru (norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 l/ha, odnosno 80 KM/ha).

Vlada je donijela Odluku o izradi strategije razvoja sporta Republike Srpske za osmogodišnji period.

Strategija je dokument kojim se utvrđuje stanje u oblasti sporta, osnovni principi na kojima se zasniva razvoj sporta, kratkoročni, periodični i dugoročni sportski-razvojni ciljevi, sadržina, obim i procijenjena vrijednost aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva, obaveze i zadaci nosilaca javne vlasti svih nivoa i nosilaca sportskih programa na realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva, te program izgradnje sportskih objekata i terena od posebnog značaja za Republiku.

Donošenje Strategije razvoja sporta Republike Srpske predstavlja zakonsku obavezu i neophodan preduslov za sistemsko i planski organizovano djelovanje u oblasti sporta. Strategija će sadržavati prioritete i razvojne pravce definisane relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske, a zasnivaće se na načelima sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem, u skladu sa članom 4. Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj. Donošenje Strategije takođe će doprinijeti ispunjavanju obaveza iz članova 70. i 78. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje se odnose na saradnju ugovornih strana u oblasti usklađivanja i sprovođenja zakona i pravila konkurencije, te jačanju institucija i vladavini prava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. avgusta 2026. godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 KM.

Vlada se opredijelila da poveća novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, a riječ je o nastavku jedne odgovorne politike koja kontinuirano pruža podršku višečlanim porodicama. Do sada su se na mjesečnom nivou izdvajala sredstva u bruto iznosu od 1.209 KM, a da nakon povećanja po korisniku izdvajaće se bruto iznos od 1.289,68 KM.

Uvećano primanje će korisnicima biti isplaćena u septembru, za avgust mjesec. Prosječno je 5.000 korisnika ovog novčanog primanja, tako da će se do kraja godine iz budžeta izdvojiti dodatnih 2.015.250 KM za ove namjene.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 1.250.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica.