Danas sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 10.00 časova, 17. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Dnevni red 17. sjednice prenosimo u cijelosti:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Republike Srpske održane 25. juna 2026. godine 2) Zapisnika sa 13. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 29. juna 2026. godine

2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, po hitnom postupku

3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pravnima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, po hitnom postupku

4. Razmatranje Prijedloga uredbe o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate

5. Razmatranje Informacije o utvrđivanju prestanka Ugovora o koncesiji za eksproataciju željezne rude na ležištu „Omarska“, kod Prijedora broj 05.04/310-323-29/25 od 30.9.2025. godine i Ugovora o koncesiji za ekspropriaciju tri miliona tona željezne rude na površinskom kopu „Ciganuša-Škorac“ u Ljubiji, opština Oštra Luka, broj 05.04/310-631-23/20 od 17.5.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja,

6. Razmatranje Informacije o poreskom dugu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Informacije o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2026. godine, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o prikupljenim ponudama i potrebnim finansijskim sredstvima za obezbjeđivanje pozajmišta materijala za izgradnju zemljanih nasipa i sanaciju klizišta na nasipima na području Lijevča polje, Srbačko-Nožičke i Dubičke ravni, sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje Informacije o Prednacrtu zakona o elektronskim komunikacijama, sa Prijedlogom zaključka

10. Razmatranje Informacije o uplaćenoj naknadi za razvoj projekta shodno Ugovoru o koncesiji za autoput Banja Luka - Prijedor - Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor), sa Prijedlogom zaključka

11. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti digitalne identifikacije i usluga povjerenja u Republici Srpskoj i aktivnostima vezanim za izradu propisa na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na usaglašavanju zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom Evropske unije, sa Prijedlogom zaključka

12. Razmatranje Informacije o potrebi sufinansiranja dugometražnih igranih filmova sredstvima Javne ustanove Audio – vizuelni centar Republike Srpske iz 2026. i 2027. godine, sa Prijedlogom zaključka

13. Razmatranje Informacije o primjedbama upućenim povodom Studije pod nazivom „Ljudska prava na lokalnom nivou u BiH: izazovi, potrebe i pravci djelovanja lokalnih vlasti“ sa Prijedlogom zaključka

14. Razmatranje Informacije o zahtjevu Udruženja građana „Evolvis“ sa Prijedlogom zaključka

15. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korišćenje vjetroelektrane „Nekudina“ sa baterijskim sistemom za skladištenje električne energije, na području opštine Nevesinje

16. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog vodnog dobra na nepokretnosti površine 172 m2 na području opštine Pale

17. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji motornih vozila trajno oduzetih u sudskom postupku

18. Razmatranje Prijedloga odluke o izradi Strategije razvoja sporta Republike Srpske

19. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 1.1 – 30.6.2026. godine, u ukupnom iznosu od 424.000,00 KM

20. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava granta budžetskom korisniku Vlada Republike Srpske , za period 1. 1. – 30.6.2026. godine u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM

21. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne sapouprave - transferi jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 300.000,00 KM

22. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave - transferi jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 1.550.000,00 KM

23. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave - transferi jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 500.000,00 KM

24. Razmatranje Prijedloga odluke o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 1.250.000,00 KM

25. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 7/23)

26. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava

27. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava vlasništva nad osnovnim sredstvima

28. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni odluke o rasporedu sredstava broj: 04/1-012-2-6/26 od 13.01.2026. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2 /26)

29. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje i predstavniku Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za 63. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

30. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za potrebe ribnjaka na području opštine Šipovo, PJ Ribogojilište „Volari“ odnosno vode i vodnog zemljišta rijeke Volarice

31. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za potrebe ribnjaka na području opštine Šipovo, PJ Ribogojilište „Volari II“ odnosno vode i vodnog zemljišta rijeke Volarice

32. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za potrebe ribnjaka na području opštine Šipovo, PJ Ribogojilište „Volari III“ odnosno vode i vodnog zemljišta rijeke Volarice

33. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za potrebe ribnjaka „Jezero“ na području opštine Jezero

34. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za izgradnju kompleksa ribnjaka na lokaciji „Donji Mujdžići“ opština Šipovo

35. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za potrebe ribnjaka „Gornji Ribnik“ na području opšine Ribnik, odnosno korišćenje vode rijeke Ribnik

36. Razmatranje Prijedloga Rješenja o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o strateškom partnerstvu i dugoročnom zakupu objekata ugostiteljskog sadržaja u Nacionalnom parku “Sutjeska” Tjentište

37. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Ministarstva bez portfelja zaduženog za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Republike Srbije

38. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje auto-puta Banja Luka - Prijedor, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Prijedor, broj: 21.35/473-265/22 od 20.2.2026. godine

39. Razmatranje Prijedloga rješenja kojima se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda,postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak, dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti Rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, Pj Vlasenica br. 21.16/473-61/25; 21.16/473-169/25; 21.16/473-31/25;21.16/473-190/25; 21.16/473-187/25; 21.16/473-100/25

40. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, u iznosu od 300.000,00 KM

41. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM

42. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Miinistarstvu uprave i lokalne samouprave., u iznosu od 1.550.000,00 KM M

43. Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

44. Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u ODS „Elektro - Hercegovina“ a.d. Trebinje

45. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu, broj U-53/26 za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 291. stav 1. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/23, 27/24, 20/25 – Odluka Ustavnog suda RS i 61/25)

46. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu broj: U-57/26, za ocjenu ustavnosti člana 28. stav 2. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/22 i 132/22)

47. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu Savičić Saše iz Banjaluke za donošenje Zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Republike Srpske

48. Razmatranje Prijedloga odgovora na poslanička pitanja

49. KADROVSKA PITANjA

50. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, po hitnom postupku

51. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije, po hitnom postupku

52. Razmatranje Informacije o aktivnostima Agencije za agrarna plaćanja u vezi sa kupovinom poslovnog prostora, sa Prijedlogom zaključka

53. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

54. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Kompaniji za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini „Elektoprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka za izgradnju, korišćenje i održavanje priključnog dalekovoda 2x 220 kV za HE Dabar

55. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Republičkom sekretarijatu za vjere u iznosu od 200.000,00 KM

56. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Republičkom sekretarijatu za vjere u iznosu od 100.000,00 KM

57. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Republičkom sekretarijatu za vjere, u iznosu od 800.000,00 KM

58. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između budžetskih korisnika, za period 1.1-30.9.2026. godine, u iznosu od 2.000.000,00 KM

59. TEKUĆA PITANjA