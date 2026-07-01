Košarac: SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" manipulator

Autor:ATV redakcija
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Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da nekadašnji državotvorni SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" gradonačelnik Banjaluke.
"Na šta spade nekada veliki i državotvorni SDS - da mu ucjene i ultimatume upućuje mlađahni, neobrazovani i beskrupulozni manipulator koji želi da se evakuiše iz haosa koji je napravio u Banjaluci i da pobjegne od neplaćenih računa i finansijskog kratera u njenoj Gradskoj upravi", naveo je Košarac na "Iksu".
Na šta spade nekada veliki i državotvorni SDS - da mu ucjene i ultimatume upućuje mlađahni neobrazovani i beskrupulozni manipulator koji želi da se evakuiše iz haosa koji je napravio u Banjaluci i da pobjegne od neplaćenih računa i finansijskog kratera u njenoj Gradskoj upravi.— Staša Košarac (@StasaKosarac) July 1, 2026
Predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci da će, ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, on 99 odsto biti kandidat za predsjednika Republike Srpske.
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