Logo

Košarac: SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" manipulator

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 19:42

Komentari:

1
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da nekadašnji državotvorni SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" gradonačelnik Banjaluke.

"Na šta spade nekada veliki i državotvorni SDS - da mu ucjene i ultimatume upućuje mlađahni, neobrazovani i beskrupulozni manipulator koji želi da se evakuiše iz haosa koji je napravio u Banjaluci i da pobjegne od neplaćenih računa i finansijskog kratera u njenoj Gradskoj upravi", naveo je Košarac na "Iksu".

Predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci da će, ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, on 99 odsto biti kandidat za predsjednika Republike Srpske.

СДС

Republika Srpska

SDS prelomio: Blanuša kandidat za predsjednika, Božović za srpskog člana Predsjedništva

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Staša Košarac

SDS

Draško Stanivuković

Komentari (1)

Više iz rubrike

Сједница СДС-а

Republika Srpska

SDS prelomio: Blanuša kandidat za predsjednika, Božović za srpskog člana Predsjedništva

1 h

3
Посланик у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић

Republika Srpska

Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

2 h

0
Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић

Republika Srpska

Aulić poručio Vukoviću: Obraz - đon

2 h

3
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Konaković - "politički genije i analitičar"

3 h

1

  • Najnovije

19

55

Stav Srpske jasan: BiH se mora osloboditi tutorstva

19

52

U 21. vijeku "uspjeh" kanister vode: Banjalučani idalje bez osnovnih životnih uslova

19

52

Velika zapljena u Zagrebu: Oduzeti testosteroni i steroidi

19

42

Košarac: SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" manipulator

19

40

Radnik uzimao novac ranije, pa lagao da boluje od raka: Prevario i vrtić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima