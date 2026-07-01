Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović izjavio je da je za gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića politika oduvijek igra i zabava, ali se ovaj put zaigrao preko mjere.

"Očigledno ne može da sakrije nervozu zbog toga što njegov mentor Kristijan Šmit sa kojim se grlio po Banjaluci, ovih dana napušta BiH", rekao je Lalović.

Umjesto da rješava nagomilane probleme u Banjaluci, kaže Lalović, Stanivuković pokušava da se bavi tematikom o kojoj ništa ne zna, niti je razumije.

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"Ako već i sam priznaje da nema dovoljno znanja i iskustva za poziciju srpskog člana Predsjedništva, ne znam zašto se onda javno bruka neznanjem i površnim kritikama na račun Željke Cvijanović koja tu dužnost obavlja patriotski i odgovorno", naglasio je Lalović za Srnu reagujući na Stanivukovićeve izjave naokon što je Cvijanović zatražila zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Lalović je podsjetio da je srpski član Predsjedništva dala priliku Narodnoj skupštini Republike Srpske da odbaci sve zloupotrebe u Predsjedništvu BiH u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

"To je sva suština, a sve ostalo su manipulacije i podmetanja. Kako onih u Sarajevu koji žele da onemoguće dvotrećenisku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako i onih iz Republike Srpske koji bi žrtvovali sve nacionalne interese radi šačice političkih poena", zaključio je Lalović, prenosi Srna.