Stevandić: Konaković - "politički genije i analitičar"

Za Elmedina Konakovića smanjenje američkog angažmana u BiH to što su Amerikanci otjerali Kristijana Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevandić je istakao da dolazak američkog diplomate na čelo OHR-a, umjesto Kristijana Šmita, ne predstavlja nikakvo smanjenje uticaja Vašingtona, već upravo suprotno - direktno preuzimanje kontrole.

„Kakav politički genije i analitičar. To što su Amerikanci otjerali Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om on tumači smanjenjem američkog angažmana“, napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Kakav politički genije i analitičar.

To što su Amerikanci otjerali Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om on tumači smanjenjem američkog angažmana.

Možda misli da taj angažman predstavlja samo ispunjavanje bošnjačkih želja kao odgovor na stalno tužakanje i klevetanje Srba? pic.twitter.com/4GN7TB6eni — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 1, 2026

On se osvrnuo i na percepciju političkog Sarajeva kada je u pitanju uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

„Možda misli da taj angažman predstavlja samo ispunjavanje bošnjačkih želja kao odgovor na stalno tužakanje i klevetanje Srba?“, upitao je Stevandić.