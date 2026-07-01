Stevandić: Konaković - "politički genije i analitičar"

Autor:ATV redakcija
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Za Elmedina Konakovića smanjenje američkog angažmana u BiH to što su Amerikanci otjerali Kristijana Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Stevandić je istakao da dolazak američkog diplomate na čelo OHR-a, umjesto Kristijana Šmita, ne predstavlja nikakvo smanjenje uticaja Vašingtona, već upravo suprotno - direktno preuzimanje kontrole.
„Kakav politički genije i analitičar. To što su Amerikanci otjerali Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om on tumači smanjenjem američkog angažmana“, napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
Kakav politički genije i analitičar.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 1, 2026
To što su Amerikanci otjerali Šmita i postavili svoga diplomatu da upravlja sa OHR-om on tumači smanjenjem američkog angažmana.
Možda misli da taj angažman predstavlja samo ispunjavanje bošnjačkih želja kao odgovor na stalno tužakanje i klevetanje Srba? pic.twitter.com/4GN7TB6eni
On se osvrnuo i na percepciju političkog Sarajeva kada je u pitanju uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
„Možda misli da taj angažman predstavlja samo ispunjavanje bošnjačkih želja kao odgovor na stalno tužakanje i klevetanje Srba?“, upitao je Stevandić.
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