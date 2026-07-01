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Minić: Očekujemo jednu od boljih godina u poljoprivredi

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:08

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Минић: Очекујемо једну од бољих година у пољопривреди
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo dobrim rezultatima ovogodišnje žetve pšenice i očekuje da će ova biti jedna od boljih godina kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo dobrim rezultatima ovogodišnje žetve pšenice i očekuje da će ova biti jedna od boljih godina kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji.

Minić je naveo da je ove godine 1.500 hektara više zasijane pšenice, što, kako je rekao, znači da će i rod biti veći.

"U sistemu premiranja imamo više od 27.500 hektara, što je rekord, dok generalno sjetvenih površina ima na oko 43.000 hektara", izjavio je Minić novinarima u Kladarima kod Srpca gdje je posjetio domaćinstvo Đure Cvijića na čijem je imanju organizovana žetva pšenice i javno vaganje poljoprivrednih kultura.

On je napomenuo da je podrška Vlade Republike Srpske domaćinima i poljoprivrednim proizvođačima konstantna i nesporna.

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"Današnja posjeta je prilika da čujemo sa kojim izazovima se proizvođači suočavaju na početku proizvodnje ječma i pšenice, te da nađemo način da prevaziđemo probleme" rekao je Minić.

Minić je naveo da su vremenske nepogode jedan od tih izazova, ali da je "Protivgradna preventiva Republike Srpske" spremna da reaguje u svakom momentu.

"Protivgradna preventiva juče je dejstvovala više od 150 puta. Vjerujem da ćemo sačuvati ljetinu i imati jednu od boljih godina kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji", istakao je Minić.

(SRNA)

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Tagovi :

Savo Minić

Poljoprivreda

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