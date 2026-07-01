Budimir: MUP Srpske neće dozvoliti nikakve napade na Milorada Dodika

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti nikakve napade na zvaničnike Republike Srpske, a posebno ne na Milorada Dodika kojeg je narod u Republici Srpskoj više puta birao kao svog legalnog predstavnika, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

"Policijski službenici preduzeće sve potrebne mjere i radnje u cilju njegove zaštite, a posebno u kontekstu javno izrečenih prijetnji Bakira Izetbegovića prema Miloradu Dodiku i pominjanju „oružane sile. Republika Srpska je stabilno i bezbjedno mjesto za život svih naroda i pozivamo bošnjačke političare iz Federacije BiH da prestanu da šire vjersku i nacionalnu mržnju u Srpskoj sa ciljem destabilizovanja i uznemiravanja prije svega samih građana i da svoju pažnju usmjere na Federaciju BiH", rekao je Budimir i dodao:

"Najoštrije osuđujem izjave i prijetnje oružanom silom koje je uputio Bakir Izetbegović prema Miloradu Dodiku, jer ovakva retorika predstavlja nedopustiv vid političkog djelovanja i direktno doprinosi podizanju tenzija i uznemiravanju javnosti.

Budimir kaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje posvećeno očuvanju javnog reda i mira, bezbjednosti svih građana i zaštiti institucija Republike Srpske, te će u skladu sa zakonom pratiti sve pojave koje mogu dovesti do ugrožavanja bezbjednosnog stanja.

"Pozivamo sve političke aktere da se uzdrže od neodgovornih i opasnih izjava, te da svojim djelovanjem doprinose miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju", rekao je Budimir.