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Budimir: MUP Srpske neće dozvoliti nikakve napade na Milorada Dodika

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:06

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti nikakve napade na zvaničnike Republike Srpske, a posebno ne na Milorada Dodika kojeg je narod u Republici Srpskoj više puta birao kao svog legalnog predstavnika, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

"Policijski službenici preduzeće sve potrebne mjere i radnje u cilju njegove zaštite, a posebno u kontekstu javno izrečenih prijetnji Bakira Izetbegovića prema Miloradu Dodiku i pominjanju „oružane sile. Republika Srpska je stabilno i bezbjedno mjesto za život svih naroda i pozivamo bošnjačke političare iz Federacije BiH da prestanu da šire vjersku i nacionalnu mržnju u Srpskoj sa ciljem destabilizovanja i uznemiravanja prije svega samih građana i da svoju pažnju usmjere na Federaciju BiH", rekao je Budimir i dodao:

"Najoštrije osuđujem izjave i prijetnje oružanom silom koje je uputio Bakir Izetbegović prema Miloradu Dodiku, jer ovakva retorika predstavlja nedopustiv vid političkog djelovanja i direktno doprinosi podizanju tenzija i uznemiravanju javnosti.

Budimir kaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje posvećeno očuvanju javnog reda i mira, bezbjednosti svih građana i zaštiti institucija Republike Srpske, te će u skladu sa zakonom pratiti sve pojave koje mogu dovesti do ugrožavanja bezbjednosnog stanja.

"Pozivamo sve političke aktere da se uzdrže od neodgovornih i opasnih izjava, te da svojim djelovanjem doprinose miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju", rekao je Budimir.

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Tagovi :

Željko Budimir

Milorad Dodik

SNSD

MUP Republike Srpske

Bakir Izetbegović

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