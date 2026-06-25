Dodik Izetbegoviću: Da li ti to organizuješ mudžahedine protiv mene?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik iznio je šokantne informacije u telefonskom razgovoru sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem da dobija informacije o tome da mudžahedini hoće da ga likvidiraju i upitao sagovornika da li stoji iza toga.

"Da li ti to organizuješ mudžahedine protiv mene? Dobijam informativne podatke o tome da mudžahedini hoće da me likvidiraju i ti sinoć kažeš da hoćeš silom da me skloniš. Znači, ti si nalogodavac, je l` tako?", rekao je Dodik u telefonskom razgovoru sa Izetbegovićem čiji je snimak objavljen na portalu Srpski glasnik

Izetbegović je to negirao riječima "Ne daj, Bože", te ponovio da samo poziva pravosuđe da "zaustavi" Dodika, zbog "protivustavnih referenduma", na šta mu je predsjednik SNSD-a rekao da nije on taj koji tumači Ustav.

"Tumači šta hoćeš, ali nemoj da prijetiš silom. Da li mi ti to prijetiš da me mudžahedini, koje ste vi organizovali i držite u pritaji, likvidiraju? Je l` to radiš?", ponovo je upitao Dodik.

Nakon što je Izetbegović to nazvao "budalaštinama", Dodik je rekao da to nisu budalaštine, te ga podsjetio na njegovu izjavu da "Dodika treba zaustaviti neko silom".

Izetbegović je naveo da je mislio da Dodika u pravosuđu neko mora da zaustavi, jer "nanosi štetu zemlji već 20 godina" i da mu ne prijeti silom, već poziva međunarodnu zajednicu da mu "stane ukraj" i da mu "više ne popuštaju, jer je "ogromnu štetu nanio i svom narodu".

Tokom razgovora Izetbegović je rekao Dodiku da "napusti Bosnu, ako je ne voli" i da će je napustiti "sa onoliko zemlje koliko mu se za cipele zalijepi".

Dodik je poručio Izetbegoviću da pravosuđe nije sila, nego legalan postupak, te da da ne priča u ime srpskog naroda, jer ne može ni u ime svog.

"Ta zemlja koju ti hoćeš ne može biti naša... Napustiću je kada budem imao 86 godina. Zašto ti meni prijetiš silom? Nemoj mi ti govoriti u ime mog naroda, pa ti ne govoriš ni u ime svog", rekao je Dodik.

On je poručio Izetbegoviću da je zatvorio svaku vrstu priče za bilo kakav razgovor i da je 100 puta pobjegao od razgovora i dogovora.

Povodom tvrdnji Izetbegovića da je Dodik Bošnjacima "psovao genocid" i govorio da "povratnike u Srpsku treba zaustaviti", te da kupuje ljude po Americi, Dodik je skrenuo pažnju na položaj Srba u Federaciji BiH i istakao da izmišlja genocid.

"Izmišljaš taj genocid, zato što nemaš šta drugo. Baš si jadan, ne mogu da vjerujem da si toliko jadan. A kad vi kupite lobiste po Americi, to je u redu. Je l' da? Ti meni morališeš ovd‌je", rekao je Dodik.

Izetbegović je tvrdio da je laž da muslimani u BiH maltretiraju hrišćane i da se Dodik "ulizuje Izraelu, koji kolje d‌jecu u Gazi, trudnice, ljekare".

"Koji Izrael kolje d‌jecu? Jesi li ti normalan? Ko je poklao d‌jecu Izraela? Ovi tvoji su pobili tamo mlade ljude, ja sam bio na mjestu gd‌je su pobijeni. I ti meni to govoriš. Šta ja imam sa tim?", rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je istakao da je tačno da muslimani maltretiraju hrišćane u BiH, zato što hoće Bosnu koju ne može dobiti.

Republika Srpska Dodik: Cilj im je Srpska; pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivaću vas i ubuduće

Na tvrdnju Izetbegovića da je u Srpskoj "napravljen aparthejd", da je potpuna dominacija hrišćana nad Bošnjacima i da je Republika Srpska entitet koji ne pripada sam Srbima, Dodik je mu rekao da ima iluzije i da Srbima nikada nisu ponudili nijedan održiv prijedlog.

"Ovo je Republika Srpska. Ovd‌je je većina srpska. Šta vi pričate? To je ta iluzija koju vi imate. Nikada Srbima niste ponudili nijedan održiv prijedlog. Vi nudite vašu Bosnu, koju mislite da možete da imate. Nikada niste sjeli i rekli – evo vam ova autonomija. Govoriš stalno `RS` i `er-es`, ponižavaš i očekuješ nešto... Misliš da mi nemamo pamćenje", rekao je Dodik.

BiH Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića

Dodik je podsjetio Izetbegovića da u Dejtonskom sporazumu piše da postoje dva entiteta, jedan monoetnički - Republika Srpska i jedan dvoetnički Federacija BiH.

Nakon što je Izetbegović skrenuo razgovor na temu o kilaži i rekao da Dodik treba da smrša, lider SNSD-a mu je poručio da nema kila nikome da prijeti, pa ne može ni njemu.

"Tebe niko ne ugrožava... Ti si nama korisni idiot, šta ćemo mi tebe dirati", rekao je Dodik.