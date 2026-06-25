Zelenović: Zadovoljni smo potpisanim kolektivnim ugovorom

Predsjednik republičkog Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović rekao je da je ova sindikalna organizacija veoma zadovoljna kolektivnim ugovorom koji je potpisan danas u Banjaluci, te da će ustanove koje do sada nisu imale povećanje plata, sada to dobiti.

"Dobili smo uvećanje aprilske plate za pet odsto, a od avgusta očekujemo povećanje najmanje pet odsto, a ja se nadam i više, u zavisnosti od pregovora Sindikata i Vlade", rekao je Zelenović novinarima nakon potpisivanja ugovora.

On je istakao da zahtjevi sindikata ostaju isti kada je riječ o toplom obroku i regresu.

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"Od toga ne smijemo da odustanemo, jer moramo shvatiti da u javnim službama plate nisu velike, te je za radnike sa srednjom stručnom spremom plata 1.200 KM, sa regresom i toplim obrokom", rekao je Zelenović.

On je zahvalio predsjedniku Vlade Savi Miniću i ministru rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radanu Ostojiću na razumijevanju i podršci sindikalnim organizacijama.

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Poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj potpisan je danas u Banjaluci.

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Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednikom Sindikata uprave Božom Marićem i predsjednikom Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenovićem.