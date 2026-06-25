Ostojić: Socijalni dijalog u Srpskoj veoma intenzivan

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim ustanovama u Srpskoj predstavlja pobjedu svih učesnika u socijalnom dijalogu koji je u Srpskoj veoma intenzivan.

"Socijalni dijalog nije mrtav, već naprotiv intenzivan. U narednih nekoliko dana pokušaćemo u pregovorima između socijalnih partnera da dođemo i do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj", rekao je Ostojić na konferenciji za novinare nakon potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora u Banjaluci.

Ostojić očekuje da će biti realizovan Posebni kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj.

On je zahvalio Vladi i premijeru Savi Miniću, koji je pružio veliku podršku u prevazilaženju određenih nedoumica, te čestitao ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću i sindikatima za potpisani dokument.

Govoreći o banjskoj rehabilitaciji penzionera u Republici Srpskoj, Ostojić je naveo da je za ovu godinu u resornom ministarstvu za te namjene bilo predviđeno 3,3 miliona KM, odnosno za milion KM više nego lani.

"Ukupan broj penzionera koji je krenuo na banjsku rehabilitaciju je 5.820 i u odnosu na prošlu godinu veći je za oko 1.500 penzionera", istakao je Ostojić.

Ostojić je rekao da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo na ovaj način pokazuju brigu o ranjivim i osjetljivim kategorijama stanovništva, posebno penzionerima kojih trenutno ima oko 300.000 u Srpskoj.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama danas su u Banjaluci potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednikom Sindikata uprave Božom Marićem i predsjednikom Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem.

Potpisivanju Ugovora prisustvovao je i premijer Republike Srpske Savo Minić, prenosi Srna.