Dodik: Cilj im je Srpska; pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivaću vas i ubuduće

Milorad Dodik poručio da su izjave Bakira Izetbegovića o uklanjanju silom dokaz nemoći i naglasio: „Njihov cilj je Republika Srpska, a ja sam im samo prepreka.“

Predsjednik SNSD-a istakao je da je prije samo godinu dana Bakir Izetbegović javno rekao da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od njega, a danas govori da ga treba ukloniti silom, što je dokaz njegove nemoći.

BiH Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića

"To je dokaz njihove nemoći i naše pobjede. Kada ne možete da pobijedite volju naroda, onda prizivate silu", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da on nije njihov cilj, već samo prepreka.

Prije samo godinu dana Bakir Izetbegović je javno rekao da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od mene. Danas isti taj Bakir govori da me treba ukloniti silom. To je dokaz njihove nemoći i naše pobjede. Kada ne možete da pobijedite volju naroda, onda prizivate silu.



Ali njihov… pic.twitter.com/iJdxm2zFw1 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 25, 2026

"Njihov cilj je Republika Srpska - njene institucije, njena imovina, njena sloboda i njeno pravo da sama odlučuje o sebi. Zato im poručujem - pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivaću vas i ubuduće - i Bakira, i "Blamušu", i "Sarajvukovića" i sve potpisnike sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske", naveo je Dodik na "Iksu".