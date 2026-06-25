Logo

Dodik: Cilj im je Srpska; pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivaću vas i ubuduće

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:05

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Milorad Dodik poručio da su izjave Bakira Izetbegovića o uklanjanju silom dokaz nemoći i naglasio: „Njihov cilj je Republika Srpska, a ja sam im samo prepreka.“

Predsjednik SNSD-a istakao je da je prije samo godinu dana Bakir Izetbegović javno rekao da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od njega, a danas govori da ga treba ukloniti silom, što je dokaz njegove nemoći.

Додик Изетбеговић

BiH

Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića

"To je dokaz njihove nemoći i naše pobjede. Kada ne možete da pobijedite volju naroda, onda prizivate silu", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da on nije njihov cilj, već samo prepreka.

"Njihov cilj je Republika Srpska - njene institucije, njena imovina, njena sloboda i njeno pravo da sama odlučuje o sebi. Zato im poručujem - pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivaću vas i ubuduće - i Bakira, i "Blamušu", i "Sarajvukovića" i sve potpisnike sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske", naveo je Dodik na "Iksu".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

Dodik Izetbegović razgovor

Komentari (0)

Pročitajte više

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Dajem Bakiru saglasnost da objavi snimak našeg razgovora

5 h

0
Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске

Republika Srpska

Dodik: Pitanje elektronskog identiteta nije tehničko, već pitanje suvereniteta i zaštite podataka građana Srpske

21 h

0
Изетбеговић позива на скидање Додика силом, стигао одговор - "Немаш кила!"

BiH

Izetbegović poziva na skidanje Dodika silom, stigao odgovor - "Nemaš kila!"

22 h

7
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio kako je izgledao telefonski razgovor sa Izetbegovićem: "Nemušto se branio i pravdao"

1 d

28

Više iz rubrike

Вуковић и Станивуковић

Republika Srpska

PDP-ov delegat iz kuglice pristupio PSS-u

2 h

1
Министар правде Републике Српске Горан Селак и замјеник министра правде Руске Федерације Константин Јурјевич Панферов разговарали су данас, у Санкт Петербургу,

Republika Srpska

Selak i Panferov razgovarali o jačanju saradnje ministarstava pravde Srpske i Ruske Federacije

3 h

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак учествовао је данас, у Санкт Петербургу, на округлом столу министара правде, који се одржава у оквиру XИВ Петербуршког међународног правног форума, а на којем је учествовало 17 министара правде из цијелог свијета.

Republika Srpska

Selak: Zakone mogu donositi samo demokratski izabrani parlamenti

4 h

0
16. сједница Владе Републике Српске у Бањалуци

Republika Srpska

Vlada Srpske donijela Uredbu o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća

4 h

0

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 25.06.2026.

16

50

Zakazana sjednica PIK-a: Da li će biti dogovora?

16

47

Unaprijediti saradnju između akademske zajednice i privrede

16

43

Zaharova: Brisel glavna prepreka miru

16

40

Lukašenko: Ako Kijev misli da nas uvuče u sukob, kvalitet rata će se promijeniti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima