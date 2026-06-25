Vlada Srpske donijela Uredbu o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 16. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća.

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe jeste potreba da se na jedinstven i precizan način urede sadržaj, način izrade, rokovi i postupak dostavljanja objedinjenog izvještaja o poslovanju javnih preduzeća.

Donošenjem ove uredbe obezbjeđuje se redovno, sistematizovano i uporedivo izvještavanje o poslovanju javnih preduzeća, posebno u pogledu finansijskih i nefinansijskih pokazatelja, vlasničke strukture, načina vršenja vlasničke funkcije, upravljanja, transparentnosti, fiskalnih rizika i drugih pitanja od značaja za praćenje poslovanja javnih preduzeća.

Ova uredba predstavlja jednu od mjera usmjerenih na unapređenje sistema korporativnog upravljanja javnim preduzećima, u skladu sa principima transparentnosti, odgovornosti, profesionalizacije vlasničke funkcije i redovnog agregiranja podataka o portfoliju javnih preduzeća.

Vlada je donijela i Uredbu o Jedinstvenom informacionom sistemu za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Republici Srpskoj.

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Osnovni razlog za donošenje ove uredbe jeste potreba da se bliže urede sadržaj Informacionog sistema, način njegovog vođenja, pristup podacima, razmjena podataka sa drugim sistemima, odgovornost za unos, tačnost, potpunost i blagovremenost podataka, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i primjenu Informacionog sistema.

Uspostavljanjem Informacionog sistema obezbjeđuje se jedinstvena elektronska platforma za vođenje Registra javnih preduzeća, praćenje finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja, praćenje ostvarivanja ciljeva poslovanja i ključnih pokazatelja učinka, pripremu podataka potrebnih za izradu objedinjenog izvještaja, kao i razmjenu podataka između učesnika Sistema za koordinaciju.

Donošenje ove uredbe doprinosi unapređenju transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti u poslovanju javnih preduzeća, kao i jačanju institucionalnog okvira za praćenje finansijskih pokazatelja, fiskalnih rizika i drugih pitanja od značaja za koordinaciju nadzora nad javnim preduzećima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o utrošku i efektima dodijeljenih sredstava podsticaja za ulaganja u 2025. godini.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2025. godini sprovelo program podsticaja za ulaganja u privredi. Na javni poziv prijavilo se 219 privrednih subjekata, od kojih je 180 ispunilo uslove za rezervaciju podsticaja u ukupnom iznosu od 19,1 milion KM. Nakon realizacije investicija, 159 privrednih subjekata je ostvarilo pravo na isplatu podsticaja u ukupnom iznosu od 16,27 miliona KM, dok 21 subjekt nije ispunio uslove ili je odustao od podsticaja. Podsticajima su podržana ulaganja u vrijednosti od oko 51,26 miliona KM, prvenstveno za nabavku savremene proizvodne opreme, modernizaciju proizvodnih procesa i projekte zelene i cirkularne ekonomije. Najveći broj korisnika i najveći iznos podsticaja odnosio se na metalnu i elektro industriju, zatim drvnu industriju i industriju gume i plastike. Analiza poslovanja korisnika pokazuje da su u 2025. godini ostvarili rast ukupnih prihoda od 5,6%, neto dobit od oko 155 miliona KM i zadržali oko 12.050 radnih mjesta. Neto vrijednost postrojenja i opreme povećana je za 18%, što ukazuje na značajan investicioni ciklus i tehnološku modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

Vlada je usvojila i Informaciju o finansijskoj podršci 31. Međunarodnom sajmu knjiga Banja Luka 2026, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da iz sredstava granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću izdvoji sredstva u iznosu 20.000,00 KM u svrhu realizacije navedene aktivnosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o početku realizacije projekta Program Evropske unije za zapošljavanje u BiH - EU4People.

Projekat EU4People ima za cilj da pruži podršku reformama u oblasti zapošljavanja i društvenog razvoja, kao i socioekonomskom oporavku. Fokus projekta je da se poveća mogućnost zapošljavanja mladih ljudi, žena iz ruralnih područja i drugih kategorija koje teže dolaze do zapošljavanja.

Vrijednost projekta je 5.492.962,00 evra, a implementira ga Međunarodna organizacija rada (MOR). Pored direktne pomoći u vidu grantova, projekat će pružiti i tehničku pomoć za unapređenje poslovnih procesa javnih zavoda/službi za zapošljavanje. Trajanje projekta je 42 mjeseca, počevši od 1. marta 2026. godine do 1. septembra 2029. godine.

Zaključkom se zadužuju nadležni republički organi uprave da, u saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju, učestvuju u aktivnostima i upravljačkim strukturama projekta Program Evropske unije za zapošljavanje u BiH.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2026. godinu.

Izmjena je izvršena na način da se za produženje ranije izdatih radnih dozvola kvota povećava sa 500 na 800, a za novo zapošljavanje kvota se povećava sa 1.500 na 2.200.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period 2027-2029. godina.

Za potrebe pripreme Nacrta PJI RS 2027-2029. godina vršene su analize projekata ministarstava/institucija sadržanih u PIMIS sistemu. Predmet analize bila su 186 projekta, od čega 91 projekat u implementaciji i 95 kandidovanih projekata (do sedam prioriteta projekata ministarstava/institucija).

U periodu 2027-2029. godina u Republici Srpskoj ugovorene su investicije ministarstava/institucija ukupne vrijednosti u iznosu od 7,2 milijarde KM - projekti u implementaciji. U trogodišnjem periodu 2027-2029. godina, planira se utrošiti 3,5 milijardi KM.

Kao prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora finansiranja, posmatrajući do najviše sedam najprioritetnijih projekata ministarstava/institucija iskazane su dodatne investicije u iznosu od 4 milijarde KM. Napominjemo da ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava/institucija iznosi 9,77 milijardi KM.

Analiza sektorske strukture investicija u implementaciji u periodu 2027-2029. godina (prema resornoj nadležnosti za projekte) pokazuje da su najveće investicije u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede (94,59 odsto ukupnih investicija).

U izradu Prijedloga PJI RS 2027-2029. godina uključene su i sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj i kroz PIMIS sistem podnijele su svoje projekte u implementaciji i prioritetne projekte bez obezbijeđenih izvora finansiranja (kandidovane projekte).

Prijavljeno je ukupno 115 projekata u implementaciji čija ukupna vrijednost ulaganja u periodu 2027-2029. godina iznosi 214,7 miliona KM. U finansiranju investicionih projekata jedinica lokalne samouprave u periodu 2027-2029. godina domaća sredstva učestvuju u iznosu od 173,7 miliona KM ili 80,89 odsto, a ino sredstva u iznosu od 41 milion KM ili 19,11 odsto (od čega krediti u iznosu od 8,3 miliona KM i grantovi u iznosu od 32,6 miliona KM).