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Raste broj žrtava razornih zemljotresa: Poginule najmanje 164 osobe

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ATV redakcija
25.06.2026 12:51

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Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP/Javier Campos

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povrijeđena nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, saopštila je vršilac dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez.

Vršilac dužnosti predsjednice je ranije rekla da su najmanje 32 osobe poginule nakon zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale u srijedu uveče i da se očekuje da će broj žrtava porasti.

Zemljotresi su bili među najjačima koji su pogodili Venecuelu u više od jednog vijeka i mogli su se osjetiti širom regiona. Zgrade su evakuisane na mjestima čak i u brazilskom Amazonu, oko 1.700 kilometara od glavnog grada Venecuele, Karakasa.

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Spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, nakon što su potresi uništili ili oštetili više stotina zgrada.

(Telegraf.rs)

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Zemljotres

Venecuela

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