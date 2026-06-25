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Moskva otkrila ključnu tačku u sporazumu o Ukrajini

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:21

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Кремљ
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Moskva insistira na pouzdanim bezbjednosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

- Format je sekundaran. Potrebne su nam najpouzdanije bezbjednosne garancije. To je najvažnije. Forma u kojoj će se to sprovesti je druga stvar - naglasio je on u intervjuu za ruske medije.

Prethodno je na sastanku sa članovima vlade, predsjednik Vladimir Putin izložio četiri temelja za pregovore sa Kijevom: istanbulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realnosti na terenu i principe koje je šef države iznio u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova prije dvije godine.

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U proljeće 2022. godine, nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, dogovoren tokom ličnih sastanaka delegacija dvije strane, parafiran je u Turskoj.

U govoru u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev mora da povuče svoje trupe iz Donjecke i Luganske Narodne Republike, Hersonske i Zaporoške oblasti i da odustane od planova za pridruživanje NATO-u.

(sputniknews.com)

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Kremlj

Aleksandar Gruško

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