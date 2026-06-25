U zemljotresu u Venecueli više od 30 poginulih, 700 osoba povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povrijeđeno 700 ljudi.
Takođe je izjavila da očekuje da će broj žrtava rasti, prenosi Rojters.
Naftna infrastruktura Venecuele izgleda uglavnom netaknuta nakon snažnih zemljotresa, jačune 7,5 i 7,2 stepena koji su pogodili tu zemlju.
Svijet
Netanjahu: Nisam tražio dozvolu, rekao sam "idemo na Iran"
U Marakaibu, u blizini mjesta gdje se nalazi veliko naftno središte Jezero Marakaibo, lokalne vlasti su saopštile da nema ni povrijeđenih ni materijalne štete, a radnik u rafineriji El Palito u blizini Morona, epicentra zemljotresa, rekao je da tamo nije bilo štete, prenosi Rojters.
Britanska naftna kompanija Šel, koja procjenjuje razvoj naftnih polja u Venecueli, saopštila je da su svi njeni zaposleni u zemlji na popisu i da nema povreda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
12
24
12
18
12
09
12
07
12
05
Trenutno na programu