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U zemljotresu u Venecueli više od 30 poginulih, 700 osoba povrijeđeno

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:34

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Комшије гледају срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP/Ariana Cubillos

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povrijeđeno 700 ljudi.

Takođe je izjavila da očekuje da će broj žrtava rasti, prenosi Rojters.

Naftna infrastruktura Venecuele izgleda uglavnom netaknuta nakon snažnih zemljotresa, jačune 7,5 i 7,2 stepena koji su pogodili tu zemlju.

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U Marakaibu, u blizini mjesta gdje se nalazi veliko naftno središte Jezero Marakaibo, lokalne vlasti su saopštile da nema ni povrijeđenih ni materijalne štete, a radnik u rafineriji El Palito u blizini Morona, epicentra zemljotresa, rekao je da tamo nije bilo štete, prenosi Rojters.

Britanska naftna kompanija Šel, koja procjenjuje razvoj naftnih polja u Venecueli, saopštila je da su svi njeni zaposleni u zemlji na popisu i da nema povreda.

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zemljotres u Venecueli

Zemljotres

potres

Delsi Rodrigez

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