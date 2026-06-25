Netanjahu o sukobu sa Iranom: Nisam tražio dozvolu

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Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da nikada nije tražio dozvolu od predsjednika SAD Donalda Trampa da napadne Iran prošle godine.
"Jednostavno sam ga obavijestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sjedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno, iz sveg glasa, izjavljuju da žele da nas unište, a i vas (Ameriku) takođe, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim. I zato smo dejstvovali. Nisam tražio dozvolu", rekao je Netanjahu u govoru na konferenciji Muni Ekspo u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.
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