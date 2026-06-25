Netanjahu o sukobu sa Iranom: Nisam tražio dozvolu

"Jednostavno sam ga obavijestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sjedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno, iz sveg glasa, izjavljuju da žele da nas unište, a i vas (Ameriku) takođe, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim. I zato smo dejstvovali. Nisam tražio dozvolu", rekao je Netanjahu u govoru na konferenciji Muni Ekspo u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.

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