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Muškarac iz BiH uhvaćen na Malti sa drogom vrijednom 4,5 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:42

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Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра
Foto: Pixabay

Državljanin Bosne i Hercegovine, star 44 godine, uhapšen je i odmah sproveden u zatvor na Malti nakon što je kod njega pronađeno oko 35 kilograma kokaina.

Prema navodima malteške policije, droga vrijedna oko 4,5 miliona evra na crnom tržištu, bila je sakrivena u tajnom odjeljku unutar automobila državljanina BiH, koji je doplovio trajektom iz Pozala.

Carinski službenici su primijetili sumnjivo ponašanje vozača odmah po iskrcavanju u Velikoj luci u La Valeti i zatražili intervenciju policije.

Paketi s drogom skriveni na tajnom mjestu

Osumnjičeni i vozilo su podvrgnuti dodatnim kontrolama prije nego što je muškarac uhapšen. Automobil je potom prebačen u garažu policije u Florijani, gdje su istražitelji otkrili skriveni prostor sa brojnim paketima za koje se sumnja da sadrže kokain.

Droga je zaplijenjena i predata policijskim stručnjacima iz Odjeljenja za analize, dok je sudija Džozef Mifsud naložio sprovođenje sudske istrage. Sudija Džin Paul Greč je rekao da se državljanin BiH tereti za uvoz, trgovinu i ilegalno posedovanje narkotika.

Ostaje u zatvoru

Optuženi se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Sud je odbio zahtjev za puštanje na slobodu uz kauciju i naredio zamrzavanje imovine osumnjičenog. On će ostati u pritvoru u zatvoru Koradino do okončanja istraga.

(Nezavisne)

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Droga

hapšenje

Bosna i Hercegovina

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