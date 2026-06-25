Dramatični snimci iz Venecuele: Spasioci pretražuju ruševine, strahuje se da je broj žrtava veliki

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu uveče u razmaku od nepunog minuta, usljed čega su se urušile zgrade u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je epicentar prvog potresa bio u blizini grada San Felipe. Drugi zemljotres, magnitude 7,5 stepeni, dogodio se samo 39 sekundi kasnije u blizini obližnjeg grada Jumare.

- Veliki broj žrtava i obimna šteta su vjerovatni, a katastrofa je najvjerovatnije rasprostranjena - objavio je USGS na svom sajtu.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Ovi zemljotresi spadaju među najjače koji su pogodili Venecuelu u posljednjih više od sto godina.

Predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i na državnoj televiziji saopštila da je aerodrom u Karakasu zatvoren zbog velikih oštećenja. Rodrigez je izrazila saučešće građanima Venecuele koji su izgubili članove porodice i napomenula da je zabilježeno 20 naknadnih potresa (afteršokova).

Vlasti još uvijek nisu objavile ukupan broj mogućih žrtava širom zemlje. Guverner savezne države Falkon, Viktor Klark, izjavio je da spasioci tragaju za 15 osoba u ruševinama u njegovoj državi, zapadno od Karakasa. Još 35 osoba je povrijeđeno, dodao je on.

U SAD, Lusi Džons, seizmolog i gostujući profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju, izjavila je da predviđanja USGS-a ukazuju na to da se radi o katastrofalnom događaju.

- Ovo je jedan od onih zaista velikih, veoma teških i veoma razornih zemljotresa, jer se izuzetno jak potres poklopio sa gusto naseljenim područjem - rekla je Džons tokom video obraćanja.

NEW VIDEO: Devastation in La Guaira, Venezuela after powerful earthquake pic.twitter.com/NzxTss0Xje — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

U Karakasu su ljudi panično napuštali zgrade koje su se ljuljale i ostajali na ulicama. Mnogi su bili u stanju šoka posmatrajući potpuno srušene zidove zgrada, kroz koje se sa ulice vidio namještaj u stanovima. Stubovi prašine mogli su se vidjeti u dva naselja glavnog grada, gdje su restorani i drugi lokali u to vrijeme obično puni ljudi.

- Scena je bila kao iz horor filma - rekla je jedna žena za novinsku agenciju Rojters nakon što je uspjela da otvori vrata i napusti svoju zgradu.

- Morali smo da preskačemo preko ruševina i svega ostalog - dodala je.

Video snimak objavljen na internetu prikazuje oblake prašine koji se dižu iznad dijela Karakasa.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo izjavio je da se zemljotres osjetio u nekoliko saveznih država. U naselju Altamira u Karakasu situacija je bila "alarmantna" sa srušenim kućama i zgradama, rekao je on, sugerišući da ima povrijeđenih i apelujući na vozače da oslobode prolaz kolima hitne pomoći i drugim spasilačkim vozilima.

- Razumijemo da su neki ljudi možda očajni, ali postupamo po protokolima kako bismo pokrenuli akcije pomoći i spasavanja onih kojima je to najpotrebnije - rekao je Kabeljo na državnoj televiziji.

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

Takođe je pozvao građane da ostanu napolju, jer bi naknadni potresi mogli dodatno da oštete već ugrožene objekte.

- Zgrada se bukvalno tresla sa jedne na drugu stranu. Nestvarno. Sila je bila nevjerovatno jaka. Hodali smo, a zemljotres nas je bacao unaokolo. Sve u stanu je popadalo. Ali, hvala Bogu, uspjeli smo da izađemo - izjavio je stanovnik Karakasa Roberto Damas.

Zamjenik državnog sekretara SAD Kristofer Lando izjavio je da SAD "stoje uz narod Venecuele nakon večerašnjih razornih zemljotresa".

- U kontaktu smo sa vlastima i mobilišemo pomoć. Neka Bog blagoslovi naše venecuelanske prijatelje u ovom teškom trenutku - napisao je on na društvenim mrežama.

Zvaničnik Stejt departmenta Džeremi Levin takođe je izjavio kasno u srijedu da će SAD poslati pomoć i da su već aktivirale tim za odgovor na katastrofe.