U Venecueli proglašeno vanredno stanje zbog dva razorna zemljotresa

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je danas vanredno stanje nakon dva razorna zemljotresa koja su pogodila područje Karakasa.

Obraćajući se na državnoj televiziji, Rodrigez je izrazila saučešće porodicama stradalih, ali nije iznijela podatke o žrtvama, prenio je "Caracas chronicles".

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Takođe je zahvalila Sjedinjenim Američkim Državama, nekoliko drugih vlada i međunarodnih institucija na pozivu da ponude hitnu pomoć.

Kako su navele nadležne službe, aerodrom "Simon Bolivar" u Maikvetiji, u blizini Karakasa, zatvoren je zbog oštećenja nastalih u zemljotresima.

Snabdijevanje strujom i telekomunikacije još uvijek nisu u potpunosti uspostavljene.

Ministar unutrašnjih poslova zemlje Diosdado Kabeljo rekao je da su angažovane sve raspoložive službe, uključujući vatrogasce i policiju.

Video-snimci iz Karakasa prikazuju spasioce kako pretražuju ruševine srušenih objekata.

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Predsjednik opštine Čakao Gustavo Duke rekao je da su se na području opštine srušile dvije građevine, da je najmanje 16 ljudi povrijeđeno, kao i da ima poginulih, ali ni on nije govorio o broju žrtava.

On je apelovao na ljude u najpogođenijem području - na granici između Altamire i Los Palos Grandesa, da izbjegavaju zgrade i ostanu na trgovima i u Parke del este, gdje se postavljaju kampovi, dok stručnjaci ne procijene štetu.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi zemljotres dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu i imao je magnitudu 7,1 stepen.

Epicentar je bio zapadno od grada Morona u državi Karabobo, oko 168 kilometara zapadno od Karakasa, na dubini od 13 kilometara.

Samo minut kasnije uslijedio je još jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni, na dubini od 10 kilometara, sa epicentrom 16 kilometara jugozapadno od Morona.

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Nacionalna meteorološka služba SAD izdala je upozorenje na cunami za Portoriko i Američka Devičanska ostrva, ali je upozorenje za priobalje Venecuele u međuvremenu ukinuto.

Prema izvještajima sa terena, više zgrada srušilo se u Karakasu, uključujući objekte u naseljima Los Palos Grandes, Altamira, El Paraiso, Karikuao, Sebukan, Čakao, Baruta i San Bernardino.

Stanovnici prestonice opisali su snažno podrhtavanje tla, navodeći da su se zgrade ljuljale, a predmeti padali po stanovima.

Spasilačke ekipe, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite započeli su potragu za ljudima pod ruševinama.

Prema prvim ocjenama, razmere razaranja mogle bi da budu uporedive sa posljedicama zemljotresa iz 1967. godine, koji se smatra jednim od najtežih u modernoj istoriji Venecuele.

Kako piše "Caracas chronicles", posebnu pažnju privukla je činjenica da su dvije zgrade koje su se srušile u oblasti Altamira-Los Palos Grandes smještene u neposrednoj blizini mjesta gdje su se tokom zemljotresa 1967. godine takođe urušila dva objekta.

Epicentar zemljotresa registrovan je u blizini Morona, u području gdje se nalazi važan petrohemijski kompleks Pekiven, što je dodatno pojačalo zabrinutost vlasti zbog mogućih posljedica po infrastrukturu.

Za sada nema zvaničnih podataka o broju poginulih i povrijeđenih.

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Snažni zemljoztesi nisu uobičajeni u Venecueli jer se nalazi na prelazu između dvije telstonske ploče.

Prema seizmotektonskom izvještaju USGS-a za karipsku regiju, ovaj događaj je najjači zemljotres zabilježen u Venezueli u posljednjih 126 godina, uporediv samo sa istorijskim zemljotresom magnitude 7,7 koji se dogodio u oktobru 1900. godine.

(Telegraf.rs)